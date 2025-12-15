Dette billede af Zendaya og Robert Pattinson "gifte" skaber røre online

Dette billede af Zendaya, der bærer en vielsesring, siddende på Robert Pattinsons skød, fik folk til at tro, at det var et rigtigt bryllup, før bedraget blev afsløret. Bag denne formodede forening lå faktisk et marketingtrick for at promovere deres kommende film.

En bryllupsannoncering, der skaber røre online

Det hele startede med en forlovelsesannonc i en stor amerikansk avis med et elegant par, hvor Zendayas ring var fremtrædende vist. Teksten fulgte alle konventionerne for en bryllupsannonc: familienavne, uddannelser, professioner, bryllupsdato ... nok til at overbevise selv den mest afslappede læser. Skærmbilleder cirkulerede hurtigt på X (tidligere Twitter), Instagram og TikTok, hvilket udløste rygter og reaktioner lige fra panik til entusiasme blandt fans.

Et PR-stunt fra A24

Bag denne falske bryllupsinvitation står studiet A24, der bruger den som en teaser til deres film "The Drama" med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollerne. Den vigtigste detalje ligger i navnene: de nævnte er ikke skuespillernes navne, men deres karakterers navne, ligesom bryllupsdatoen, der falder sammen med filmens udgivelse. Ideen var ikke at bedrage offentligheden permanent, men at spille på grænsen mellem virkelighed og fiktion for at skabe massiv opmærksomhed.

Et smart spil med kendisser og webkultur

Stuntet var endnu mere effektivt, fordi det udnyttede den intense mediebevågenhed af de to stjerners privatliv, som begge allerede var involveret i andre forhold. Ved at udnytte vores refleks til at tro på "officielle" annonceringer og vores tendens til at dele uden at verificere, forvandlede denne reklamekampagne en simpel trykt side til en global meme. Dagen efter afslørede udgivelsen af teaseren den sande natur af denne "forening", fuldendte cyklussen og bekræftede, at det var en perfekt orkestreret filmlancering.

Kort sagt, ved bevidst at udviske linjerne mellem seriøs information og fiktion har A24 skabt en reklamekampagne, der er lige så dristig, som den er effektiv. Denne falske bryllupsannonce tjener som en påmindelse om, hvordan et velvalgt billede i de sociale mediers tidsalder kan udløse et globalt fænomen på bare et par timer. Mere end et simpelt reklamestunt sætter kampagnen spørgsmålstegn ved vores forhold til berømtheder og faktatjek, samtidig med at den beviser, at smart historiefortælling kan være nok til at placere en film i centrum af alles samtale, selv før dens udgivelse.