Miss Finland frataget sin titel, anklaget for racisme

Miss Finland 2025-kronen, der skal symbolisere elegance og åbenhed, er blevet et symbol på kontroverser. Sarah Dzafce, den nyligt kronede vinder, blev for nylig frataget sin titel, efter at et foto, der blev anset for racistisk over for asiater, blev cirkuleret online. Selvom hun undskyldte over for Kina og det asiatiske samfund, fortsætter sagen med at ryste den finske offentlige mening og når endda hjertet af den politiske verden.

Én gestus og ét billede for meget

I slutningen af november cirkulerede et billede på de sociale medier, hvor Sarah Dzafce lavede gestussen "med skæve øjne", ledsaget af en billedtekst på finsk, der oversættes til "at spise med en kineser". Den unge kvinde, der hurtigt blev anklaget for racistisk adfærd, forklarede, at billedet oprindeligt var blevet lagt op af en ven i en privat gruppe, og at hun på det tidspunkt led af migræne. Sarah Dzafce insisterede på, at hun ikke havde valgt billedteksten til billedet.

Trods disse forklaringer voksede kontroversen. På Instagram fordømte brugerne det som "en hul undskyldning" og "mangel på oprigtighed". Mange krævede, at hun afgav sin krone, og argumenterede for, at "denne gestus plettede Finlands image" i en global kontekst, hvor følsomheden over for racediskrimination i stigende grad er øget.

Miss Finland med oprindelse i Kosovo blev frataget sin titel, efter at hun blev set lave en racistisk gestus mod asiater. Billedet blev lagt op med billedteksten: "Når du skal spise ude med en kineser." pic.twitter.com/FQVzr1oqhM — kos_data (@kos_data) 12. december 2025

Utilstrækkelige undskyldninger til at dæmpe kontroversen

Stillet over for offentligt pres annoncerede Miss Finland-konkurrencen den 11. december 2025 den officielle tilbagetrækning af Sarah Dzafces titel. Organisationen udtalte i en pressemeddelelse, at den "ikke tolererer nogen form for diskriminerende adfærd" og undskyldte "til alle dem, der er blevet såret af hændelsen". På en pressekonference undskyldte Sarah Dzafce på tre sprog - finsk, engelsk og kinesisk - og sagde: "Undskyld, Kina". Konkurrencearrangørerne tildelte titlen til Tara Lehtonen, den første andenplads. Trods denne symbolske beslutning fortsatte kontroversen uformindsket.

Politikere giver næring til kontroversen

Affæren tog endda en politisk drejning, da flere medlemmer af det nationalistiske Finns Parti (Perussuomalaiset) – Juho Eerola, Kaisa Garedew og MEP Sebastian Tynkkynen – lagde billeder op af sig selv, hvor de lavede den samme kontroversielle gestus. Denne provokation vakte forargelse. Undervisningsminister Anders Adlercreutz kaldte deres opførsel "uansvarlig, barnlig og dum" og tilføjede, at "denne gestus tydeligvis fornærmer folk".

Kritik kom også fra premierminister Petteri Orpos parti, hvor parlamentsmedlem Pia Kauma udtalte, at "der er behov for hurtig handling for at forhindre enhver normalisering af racisme inden for institutionerne." Et møde mellem partierne er planlagt for at drøfte spørgsmålet.

Kort sagt, det, der skulle forblive en individuel hændelse, har udviklet sig til en PR-krise for Finland, hvilket har udløst en dybdegående debat om offentligt ansvar og tolerance. Sarah Dzafce-affæren går ud over skønhedskonkurrencer; den rejser samfundsmæssige spørgsmål om grænsen mellem klodsethed og racisme, og om hvordan offentlige personer og valgte embedsmænd bør udvise respekt i en globaliseret verden.