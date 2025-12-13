Search here...

Catherine Zeta-Jones bliver kritiseret for at "se for gammel ud" og får uventet støtte.

Catherine Zeta-Jones, et filmikon, var for nylig mål for kvindefjendsk kritik om sit udseende, men hun blev hurtigt overvældet af en massiv strøm af støtte fra kvinder. Den britiske skuespillerinde og sangerinde deltog i et Netflix-arrangement for serien "Wednesday", hvor aldersskammende kommentarer brød ud på sociale medier.

Urimelig kritik på den røde løber

Ved et nyligt Netflix-arrangement i Los Angeles diskuterede Catherine Zeta-Jones sin rolle som Morticia Addams i sæson 2 af "Wednesday". En TikTok-video fra interviewet blev kapret af sårende kommentarer om hendes alder og udseende. Trolde vurderede hende som "for gammel" og ignorerede fuldstændig hendes talent og præstation.

En bølge af kvindelig solidaritet

Stillet over for denne bølge af had mobiliserede mange kvinder sig online. Kommentarerne, der fulgte, var særligt varme: "Det her skal stoppe, kvinder har ingen udløbsdato," "Hun er smuk, jeg elsker hendes naturlige look," eller endda "Det er på grund af skøre mennesker som hende, at kvinder er bange for at blive gamle, selvom hun er fantastisk." Denne udstrømning demonstrerer en kollektiv frustration over hverdagens sexisme på sociale medier.

Kønspres placerer stadig kvinder i den offentlige sfære

Denne seneste hændelse tjener som en barsk påmindelse om det uforholdsmæssigt store pres, kvinder står over for i det offentlige rum for at tilpasse sig. Mens mænd ofte ældes med ynde, bliver kvinder rutinemæssigt bedømt, gransket og nedgjort for de naturlige tegn på aldring. Catherine Zeta-Jones er blot ét eksempel blandt mange: bag enhver kritik af rynker eller gråt hår ligger en hel kultur af påtvungen ungdommelighed, der fortsætter og fastholder dybt indgroede sexistiske normer.

Kort sagt illustrerer Catherine Zeta-Jones-sagen en vedvarende plage: aldersskamningen af berømte kvinder. Den massive støtte, hun modtog, beviser imidlertid, at holdninger er ved at ændre sig og forvandler et angreb til en symbolsk sejr for kvinders empowerment. Hvornår vil disse tilbageskridende domme ophøre?

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
