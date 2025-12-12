Hvem er Hinaupoko Devèze, Miss Frankrig fra Tahiti?

Hinaupoko Devèze skriver et nyt kapitel i Miss Frankrigs historie og repræsenterer stolt Tahiti, den største ø i Fransk Polynesien. Som 23-årig begejstrer hun med en blanding af beslutsomhed og et stærkt engagement i mental sundhed.

En Miss Frankrig fra Papeete

Hinaupoko Devèze, der blev født i Papeete i begyndelsen af 2000'erne, voksede op mellem Fransk Polynesien, Ny Kaledonien og Sydfrankrig, før hun vendte tilbage til Tahiti som voksen. Hun blev først valgt til Miss Tahiti 2025 og vandt derefter Miss France 2026-kronen i begyndelsen af december 2025, hvor hun blev den 96. Miss France og den sjette Miss Tahiti, der vandt denne titel.

En karriere præget af kulturel blanding og studier

Hinaupoko Devèze, der er født af en far fra det franske fastland og en mor fra Marquesasøerne, hævder at have en stærk forbindelse til polynesisk kultur, især marquesansk kultur, gennem dans og sprog. Efter at have påbegyndt jurastudier skiftede hun til psykologi, hvor hun tog en uddannelse inden for feltet, samtidig med at hun arbejdede inden for turisme, som administrativ assistent og som model.

Mental sundhed som årsag til hjerteproblemer

Hinaupoko Devèze oplevede udbrændthed under sine jurastudier, en prøvelse der dybt påvirkede hendes aktivisme. Efter at være blevet Miss Frankrig valgte hun naturligt at gøre mental sundhed til sin primære sag, overbevist om, at det er et universelt problem, der påvirker alle aldre og baggrunde. Hun håber at bruge sin platform "til at opfordre folk til at sige fra, modtage støtte og blive respekteret for dem, der lider psykisk."

En ambassadør for værdier og mangfoldighed

Under valget understregede Hinaupoko Devèze sit engagement i værdierne "frihed, lighed, broderskab", hvortil hun tilføjede det grundlæggende begreb respekt. Gennem sin blandede arv, sin familiehistorie og sit liv i adskillige franske territorier symboliserer Hinaupoko Devèze et pluralistisk Frankrig, både isoleret og kontinentalt, stolt af sine rødder og åbent over for verden.

Kort sagt er Hinaupoko Devèze ikke bare en Miss Frankrig med ubestridelig charme og elegance: hun udstråler også et budskab om mangfoldighed, modstandsdygtighed og socialt engagement. Fra Tahiti til det franske fastland afspejler hendes rejse vores lands kulturelle blanding og rigdom, samtidig med at den fremhæver universelle årsager som mental sundhed.