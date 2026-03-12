Denne olympiske gymnast kombinerer styrke og elegance og leverer et af sine stærkeste udseender.

Den amerikanske kunstneriske gymnast Jordan Chiles kombinerede styrke og elegance og leverede et af sine mest slående looks. Ved TIME Women of the Year Gala 2026 strålede den amerikanske medaljevinder i en sølvfarvet Tony Ward Couture-kjole, der blandede atletisk kraft med couture-sofistikering.

En udskåret kjole med et dybtgående budskab

Jordan Chiles bar en sølvfarvet kolonnekjole – et stykke fra efterår/vinter 2023/2024-kollektionen – til TIME Women of the Year Gala 2026. Kjolen havde en asymmetrisk, ærmeløs halsudskæring og var helt dækket af pailletter. En udskæring i taljen var pyntet med bordeaux og sort broderi, hvilket fremkaldte et "sår", der gjorde hende "stærkere".

Dette stylede look af Jason Rembert fremhævede Jordan Chiles' silhuet med diamantøreringe, en elegant føntørring fra SherriAnn Cole og glødende makeup med lange øjenvipper fra Dee Carrion.

En følelsesladet galla

Før aftenen deltog den amerikanske kunstneriske gymnast Jordan Chiles i TIME Women of the Year Leadership Forum i en Helsa Studio blazer-minikjole med en stor hvid krave, sammen med den amerikanske basketballspiller Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) og den amerikanske internationale fodboldspiller Kelley O'Hara (olympisk fodbold) til et panel om kvindesportens styrke - en perfekt ramme for hendes robuste look.

Fans fascineret af dens styrke

Reaktionerne er strømmet ind siden begivenheden: "Muskler og elegance, Jordan, du er en kriger!" , eller "Denne udskæring er kraftfuld, du bærer din styrke som en krone!" , udbryder fans, der hylder denne olympiske atlet, der forvandler prøvelser til modetriumfer.

Kort sagt, Jordan Chiles forener eliteatletik og haute couture i et look, der symboliserer modstandsdygtighed. Denne "sårede, men stærkere" kjole legemliggør perfekt hendes rejse og beviser, at sand elegance opstår fra frit udvist sårbarhed.