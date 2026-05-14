"En engel": Bella Hadid får folk til at vende sig i en satinkjole

Den amerikanske model Bella Hadid delte en fotokarrusel på Instagram, der straks satte internettet i brand. Hun optræder i en kort kjole af satin og blonder, og hendes krøllede blonde hår indrammer hendes ansigt. Optrædenen blev rost af tusindvis af fans, der hurtigt kommenterede: "en engel", "Jeg elsker blond hår".

Et bohemeagtigt look

Kjolen, som Bella Hadid har båret, er ikke noget almindeligt valg: det er en skræddersyet kjole. Designet har en dyb V-hals udsmykket med en delikat sløjfe, overdimensionerede, svajede ærmer og flere lag hvid blonde. Satinstoffet i en ecru-farve giver den et udpræget vintage-look, næsten 70'er-agtigt. Et look, der perfekt afspejler "boho renæssance"-trenden.

Blonde krøller, der forårsager en fornemmelse

Ud over kjolen var det Bella Hadids hår, der virkelig fangede opmærksomheden. Modellen, der normalt er brunette, valgte en honningblond frisure med pæne krøller og en midterskilning. Hendes bløde makeup fremhævede hendes grå øjne med et strejf af sort eyeliner og nude læber. Denne hårforvandling gik bestemt ikke ubemærket hen: kommentarer strømmede ind under karrusellen, hvoraf mange roste denne "nye æstetiske retning".

En optræden efter det bemærkelsesværdige fravær fra Met Gala

Dette opslag kommer få dage efter Met Gala i 2026, som Bella Hadid ikke deltog i. Modellen er blandt de berømtheder, der valgte ikke at deltage i årets begivenhed, sammen med den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya og den amerikanske skuespillerinde Meryl Streep. Med denne solbeskinnede karrusel, filmet i solrige omgivelser et sted mellem et sommerhus og et blomstrende udendørsområde, vender Bella Hadid blidt tilbage til de sociale medier og bekræfter sin status som et ikon for moderne boheme-mode.

Med sin satinkjole, lysende blonde krøller og sommerlige vibe beviser Bella Hadid endnu engang, at hun ved, hvordan man sætter en trend. Hendes fans er helt enige: deres enstemmige kommentarer – "en engel", "Jeg elsker det blonde hår" – bekræfter effekten af et look, der perfekt indkapsler øjeblikkets boheme-æstetik.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
