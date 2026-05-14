"Et kunstværk værdigt": I en romantisk kjole gør Alia Bhatt et slående indtryk

Léa Michel
@aliaabhatt / Instagram

Den britiske skuespillerinde af indisk afstamning, Alia Bhatt, vendte tilbage til Cannes Film Festival (12.-23. maj 2026). Ved sin første optræden ved den 79. udgave valgte hun en Yash Patil-kjole udsmykket med et landskabsprint. Hendes optræden blev straks rost online, og mange sammenlignede værket med et sandt "vandrende kunstværk".

En kjole udtænkt som et levende maleri

Kjolen, som Alia Bhatt bærer, er en skræddersyet kreation af den indiske designer Yash Patil. Designet spiller på en billedlig dimension: den fyldige, strukturerede og voluminøse nederdel er trykt med et landskab bestående af dybe grønne toner forneden og en lysende blå himmel, der gradvist stiger opad. Denne gradient skaber en horisonteffekt, som om selve kjolen fortalte en historie. Den tætsiddende hjerteformede halsudskæring, understøttet af tynde stropper, udvider denne inspiration ved at inkorporere himlens blå nuancer. Den samlede effekt er en romantisk, næsten kongelig silhuet, uden at blive prinsesseagtig.

Skuespillerinden Alia Bhatt valgte en lav knold med en sideskilning, der lod stoffet stå i centrum. Hendes makeup, i tråd med den koreanske "glashud"-trend, fokuserede på en lysende teint og markante læber. Hun bar små guldøreringe i ørerne og en statement-ring på hånden: den minimalistiske tilgang var fuldendt for ikke at forringe kjolens fremtoning.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

Et udseende rost af internetbrugere

Meget hurtigt cirkulerede billeder og videoer af Alia Bhatts ankomst vidt og bredt på sociale medier. Kommentarer strømmede ind under opslag fra hendes fansider og modekonti. Mange beskrev kjolen som "værdig til et kunstværk" og roste designerens dristighed og skuespillerindens ro. Andre skrev blot: "Hun er sublim", "Hun er et levende maleri", "En af de smukkeste kjoler fra Cannes 2026".

Internationale modemedier tog også historien op, og flere sammenlignede værket med et landskabsmaleri, der blev båret som beklædningsgenstand. Denne kollektive reaktion bekræfter den visuelle effekt af dette første look og placerer Alia Bhatt blandt de mest slående optrædener på åbningsdagen.

Alia Bhatt, Cannes' loyale ambassadør

For Alia Bhatt er denne optræden på Croisetten ikke hendes første. Skuespillerinden markerer sit andet år som global ambassadør for L'Oréal Paris på Cannes Film Festival. Denne rolle placerer hende i rækken af andre internationale stjerner, der er forbundet med det franske brand, såsom den indiske skuespillerinde Aishwarya Rai og den amerikanske skuespillerinde og model Andie MacDowell.

Alia Bhatt, der blev berømt med prisen "Årets elev" og er en vigtig figur i moderne indisk film, er nu et velkendt ansigt på de røde løbere i Europa. Hendes ankomst til Frankrig et par timer tidligere, iført et simpelt Carolina Herrera-jakkesæt, havde allerede vakt opmærksomhed.

Med denne landskabsinspirerede kjole bekræfter Alia Bhatt sin status som en essentiel figur inden for international mode. Ved at blande couture-håndværk med en hyldest til indisk design skiller hendes optræden i Cannes 2026 sig ud som en af de mest poetiske ved åbningen. Og selvom festivalen kun lige er begyndt, er hendes fremtidige optrædener allerede meget imødeset.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
I en skulpturel kjole tiltrækker Heidi Klum alles øjne
Article suivant
Midt i ørkenen viser denne cheerleader sin skulpturelle figur frem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sangerinden Tyla sætter sociale medier i brand med et "vovet" sommerlook

Den sydafrikanske sangerinde, sangskriver og danser Tyla er formentlig på ferie, og hun deler den med sine følgere....

Midt i ørkenen viser denne cheerleader sin skulpturelle figur frem.

Kylie Dickson delte for nylig en karrusel med billeder taget i Utahs ørken på Instagram. Den ikoniske Dallas...

I en skulpturel kjole tiltrækker Heidi Klum alles øjne

Heidi Klum prydede den røde løber ved den 79. Cannes Film Festival (12.-23. maj 2026) til åbningsceremonien og...

"Hun burde smile": Den amerikanske skuespillerinde modtager en bølge af kritik efter sin optræden på den røde løber

Den amerikanske skuespillerinde og kitesurfer Maika Monroe havde en af de mest bemærkelsesværdige optrædener ved åbningsceremonien for den...

Som 51-årig fejrer Eva Longoria moderskabet med nye billeder af sin søn.

For at markere Mors Dag, der fejres den 10. maj i USA, postede Eva Longoria en særlig rørende...

Ved filmfestivalen i Cannes gik Michelle Rodriguez' briller ikke ubemærket hen.

Skuespillerinden, manuskriptforfatteren og filmproduceren Michelle Rodriguez ankom til Cannes for at fejre 25-årsdagen for "Fast & Furious" –...