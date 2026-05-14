"Et kunstværk værdigt": I en romantisk kjole gør Alia Bhatt et slående indtryk

Den britiske skuespillerinde af indisk afstamning, Alia Bhatt, vendte tilbage til Cannes Film Festival (12.-23. maj 2026). Ved sin første optræden ved den 79. udgave valgte hun en Yash Patil-kjole udsmykket med et landskabsprint. Hendes optræden blev straks rost online, og mange sammenlignede værket med et sandt "vandrende kunstværk".

En kjole udtænkt som et levende maleri

Kjolen, som Alia Bhatt bærer, er en skræddersyet kreation af den indiske designer Yash Patil. Designet spiller på en billedlig dimension: den fyldige, strukturerede og voluminøse nederdel er trykt med et landskab bestående af dybe grønne toner forneden og en lysende blå himmel, der gradvist stiger opad. Denne gradient skaber en horisonteffekt, som om selve kjolen fortalte en historie. Den tætsiddende hjerteformede halsudskæring, understøttet af tynde stropper, udvider denne inspiration ved at inkorporere himlens blå nuancer. Den samlede effekt er en romantisk, næsten kongelig silhuet, uden at blive prinsesseagtig.

Skuespillerinden Alia Bhatt valgte en lav knold med en sideskilning, der lod stoffet stå i centrum. Hendes makeup, i tråd med den koreanske "glashud"-trend, fokuserede på en lysende teint og markante læber. Hun bar små guldøreringe i ørerne og en statement-ring på hånden: den minimalistiske tilgang var fuldendt for ikke at forringe kjolens fremtoning.

Et udseende rost af internetbrugere

Meget hurtigt cirkulerede billeder og videoer af Alia Bhatts ankomst vidt og bredt på sociale medier. Kommentarer strømmede ind under opslag fra hendes fansider og modekonti. Mange beskrev kjolen som "værdig til et kunstværk" og roste designerens dristighed og skuespillerindens ro. Andre skrev blot: "Hun er sublim", "Hun er et levende maleri", "En af de smukkeste kjoler fra Cannes 2026".

Internationale modemedier tog også historien op, og flere sammenlignede værket med et landskabsmaleri, der blev båret som beklædningsgenstand. Denne kollektive reaktion bekræfter den visuelle effekt af dette første look og placerer Alia Bhatt blandt de mest slående optrædener på åbningsdagen.

Alia Bhatt, Cannes' loyale ambassadør

For Alia Bhatt er denne optræden på Croisetten ikke hendes første. Skuespillerinden markerer sit andet år som global ambassadør for L'Oréal Paris på Cannes Film Festival. Denne rolle placerer hende i rækken af andre internationale stjerner, der er forbundet med det franske brand, såsom den indiske skuespillerinde Aishwarya Rai og den amerikanske skuespillerinde og model Andie MacDowell.

Alia Bhatt, der blev berømt med prisen "Årets elev" og er en vigtig figur i moderne indisk film, er nu et velkendt ansigt på de røde løbere i Europa. Hendes ankomst til Frankrig et par timer tidligere, iført et simpelt Carolina Herrera-jakkesæt, havde allerede vakt opmærksomhed.

Med denne landskabsinspirerede kjole bekræfter Alia Bhatt sin status som en essentiel figur inden for international mode. Ved at blande couture-håndværk med en hyldest til indisk design skiller hendes optræden i Cannes 2026 sig ud som en af de mest poetiske ved åbningen. Og selvom festivalen kun lige er begyndt, er hendes fremtidige optrædener allerede meget imødeset.