Hailey Bieber gør et stort indtryk i et strandoutfit med leopardprint og udskæringer

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber startede sommeren 2026 fra en solrig ø - og med et leopardprint-strandoutfit fra arkivet, der straks ramte fansenes ferie-moodboards.

Et stykke fra Roberto Cavalli-arkivet fra 2003

Hailey Bieber delte en karrusel af billeder på Instagram fra sin tropiske ø-ferie. Det mest iøjnefaldende stykke er en body med leopardprint fra Roberto Cavallis forår/sommer 2003-kollektion. Dette vintage-stykke har en dramatisk udskæring, der blotlægger hendes mave, afsluttet med krydsende snørebånd.

Fans vandt over på bare et par timer

Kommentarerne strømmede ind med det samme. "Så glad for at være i live samtidig med Hailey Bieber," skrev en fan. "Lamørt," opsummerede en anden. Det leopardprintede tøj cirkulerede hurtigt på modeplatforme og moodboards og bragte Cavalli-arkiverne frem i rampelyset med samme kraft som enhver ny kollektion.

Leopardprint som sæsonbestemt signatur

Hailey Bieber har i løbet af de seneste sæsoner etableret sig som en af de mest dristige skikkelser i strandtøjets verden, idet hun har båret bløde ensembler, bogstavelige muslingeskalsprint og specialfremstillede Pucci-kreationer, blandt andre avantgarde-valg. Denne badedragt med leopardprint er en del af en bredere trend for sommeren 2026: genopblussen af leopardprint og badedragten som sæsonens must-have strandoutfit.

Fra Roberto Cavalli-arkiverne fra 2003 og en tropisk ø – Hailey Bieber behøvede ikke meget for at genoplive en trend. Leopardprint er tilbage, den udskårne monokini er et must-have, og feriemoodboardsene for 2026 har allerede deres go-to image.