Hailey Bieber gør et stort indtryk i et strandoutfit med leopardprint og udskæringer

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber startede sommeren 2026 fra en solrig ø - og med et leopardprint-strandoutfit fra arkivet, der straks ramte fansenes ferie-moodboards.

Et stykke fra Roberto Cavalli-arkivet fra 2003

Hailey Bieber delte en karrusel af billeder på Instagram fra sin tropiske ø-ferie. Det mest iøjnefaldende stykke er en body med leopardprint fra Roberto Cavallis forår/sommer 2003-kollektion. Dette vintage-stykke har en dramatisk udskæring, der blotlægger hendes mave, afsluttet med krydsende snørebånd.

Fans vandt over på bare et par timer

Kommentarerne strømmede ind med det samme. "Så glad for at være i live samtidig med Hailey Bieber," skrev en fan. "Lamørt," opsummerede en anden. Det leopardprintede tøj cirkulerede hurtigt på modeplatforme og moodboards og bragte Cavalli-arkiverne frem i rampelyset med samme kraft som enhver ny kollektion.

Leopardprint som sæsonbestemt signatur

Hailey Bieber har i løbet af de seneste sæsoner etableret sig som en af de mest dristige skikkelser i strandtøjets verden, idet hun har båret bløde ensembler, bogstavelige muslingeskalsprint og specialfremstillede Pucci-kreationer, blandt andre avantgarde-valg. Denne badedragt med leopardprint er en del af en bredere trend for sommeren 2026: genopblussen af leopardprint og badedragten som sæsonens must-have strandoutfit.

Fra Roberto Cavalli-arkiverne fra 2003 og en tropisk ø – Hailey Bieber behøvede ikke meget for at genoplive en trend. Leopardprint er tilbage, den udskårne monokini er et must-have, og feriemoodboardsene for 2026 har allerede deres go-to image.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
"En engel": Bella Hadid får folk til at vende sig i en satinkjole
Article suivant
I en kjole vakte Venus Williams furore med sine skulpturelle arme.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Stadig storslået": Som 88-årig imponerer Jane Fonda med en funklende figur

Den amerikanske skuespillerinde og producer Jane Fonda prydede den røde løber ved den 79. filmfestival i Cannes (12.-23....

Skuespillerinden Shay Mitchell skaber furore i en rød bodysuit i "Baywatch"-stil

Det røde outfit fra "Baywatch" er et af de mest genkendelige i tv-historien. Og den canadiske skuespillerinde, model...

I en kjole vakte Venus Williams furore med sine skulpturelle arme.

Den amerikanske tennisspiller Venus Williams kom for at "stege" (drille/piske) den amerikanske komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og producer Kevin...

"En engel": Bella Hadid får folk til at vende sig i en satinkjole

Den amerikanske model Bella Hadid delte en fotokarrusel på Instagram, der straks satte internettet i brand. Hun optræder...

"Jeg føler mig smuk": Som 60-årig ønsker Brooke Shields at ændre den måde, vi ser på aldring på.

Den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields har aldrig virket så fri. I Netflix-podcasten "I Changed My Mind...

Sangerinden Tyla sætter sociale medier i brand med et "vovet" sommerlook

Den sydafrikanske sangerinde, sangskriver og danser Tyla er formentlig på ferie, og hun deler den med sine følgere....