I en skulpturel kjole tiltrækker Heidi Klum alles øjne

Heidi Klum prydede den røde løber ved den 79. Cannes Film Festival (12.-23. maj 2026) til åbningsceremonien og visningen af filmen "Electric Venus". Den tysk-amerikanske model og tv-personlighed valgte en skulpturel kjole i en pudret ferskenfarve, udsmykket med en monumental blomsterapplikation. Hendes optræden var uden tvivl et af aftenens mest mindeværdige modeøjeblikke.

En silhuet udtænkt som et couture-kunstværk

Kjolen, som Heidi Klum bærer, er en kreation af Elie Saab, den libanesiske designer kendt for sine spektakulære couture-stykker. Designet er kendetegnet ved en struktureret overdel og en tætsiddende silhuet, der fremhæver figurens lodrette linjer. Kjolen flyder derefter over i en flydende søjle, der når gulvet, hvilket giver det samlede look et skulpturelt, men elegant udseende.

Kjolens signaturdetalje? En stor, applikeret blomst foran i nuancer af fersken og pudderrosa. Bagpå falder et flagrende drapering ned fra linningen, hvilket skaber en bevægelseseffekt. Et dristigt og romantisk valg.

En åbningsceremoni præget af raffinement

Heidi Klums optræden var en del af en særligt blændende åbningsceremoni. Sammen med personligheder som den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Demi Moore – et medlem af juryen i 2026 – den amerikanske skuespillerinde og producer Jane Fonda og den britiske skuespillerinde Dame Joan Collins var Heidi Klum blandt aftenens mest fotograferede gæster. Festivalen åbnede med verdenspremieren på "La Vénus Électrique" (Elektrisk Venus), et drama instrueret af Pierre Salvadori, der foregår i det bohemeagtige Paris i 1928.

Med denne både romantiske og arkitektoniske Elie Saab-kjole beviste Heidi Klum endnu engang sit mesterskab på den røde løber i Cannes. Med blomsterdetaljerne, det flagrende drapering og den skulpturelle silhuet skiller hendes udseende sig ud som et af modehøjdepunkterne ved denne åbning i 2026 – og bekræfter, hvis yderligere bevis skulle være nødvendige, den unikke aura, som den tysk-amerikanske model og tv-vært har på Croisetten.