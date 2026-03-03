Stillet over for kritik af sit udseende, reagerer denne "Bridgerton"-skuespillerinde med selvtillid

Léa Michel
Nicola Coughlan, stjernen i "Bridgerton", afviser reduktive etiketter om sin krop og proklamerer sin strålende selvtillid. Den irske skuespillerinde dekonstruerer giftige standarder og forklarer, at det at fokusere på sit udseende er "reduktivt og kedeligt", og foretrækker at hylde sit arbejde og sin krop, som den er.

"Plus-size heltinde": et mærke?

I et interview med TIME , et førende amerikansk nyhedsmagasin, udtrykte Nicola Coughlan sin forargelse over udtrykket "plus-size heltinde", der blev brugt efter hendes rolle i sæson 3 af "Bridgerton". "Jeg er et par størrelser mindre end den gennemsnitlige kvinde i Storbritannien, og jeg bliver set som en plus-size heltinde. At sætte min fysik i fokus er reduktivt og irriterende," beklagede hun sig.

Et stærkt kropspositivt budskab

Skuespillerinden, der arbejdede hårdt på serien, kan ikke udstå kommentarerne, der fokuserer på hendes krop: "Jeg så næsten ikke min familie og venner, og alt, folk talte om, var mit udseende ... Jeg tager det ikke som en kompliment." Hun udfordrede dem: "Og hvis jeg tabte mig meget for en rolle, ville I så ikke kunne lide mig længere? Det er vanvittigt og fornærmende." Denne kraftfulde reaktion illustrerer hendes urokkelige selvtillid i lyset af bodyshaming.

Den irske skuespillerinde Nicola Coughlan minder os om, at en skuespillerindes skønhed ikke måles i tøjstørrelser, men i talent, karisma og autenticitet. Hendes budskab opfordrer alle kvinder til at afvise forhastede domme og elske sig selv, som de er, uden undskyldninger eller retfærdiggørelser.

En skuespillerinde, der inspirerer med sin selvtillid

Hendes oprigtighed giver genlyd: ved at sige, at hendes krop ikke er genstand for offentlig debat, åbner hun op for at tale om sin kunst. Nicola Coughlan beviser, at sand styrke ligger i selvaccept og afvisning af snæversynede normer, hvilket inspirerer tusindvis af fans til at omfavne deres unikke karakter uden at bekymre sig om, hvad andre tænker.

Med denne kropspositive udtalelse forvandler Nicola Coughlan kritik til et manifest for empowerment. Stolt af sin krop og sin rejse demonstrerer hun, at selvtillid som 37-årig er det bedste svar på bodyshaming. Et stærkt budskab: at dømme en kvinde baseret på hendes udseende betyder at gå glip af hendes sande lys.

Andie MacDowell er stolt af sit grå hår og vender hoveder til modeugen

