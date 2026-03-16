Som 63-årig skaber Demi Moore furore med et "gotisk look"

Den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Demi Moore tryllebandt Oscar-uddelingen i 2026 med et gotisk-inspireret look fra Gucci, der straks satte de sociale medier i brand.

En smaragdgrøn kjole med mørke detaljer

Til Oscaruddelingen i 2026 ankom Demi Moore til Dolby Theatre iført en lang, smaragdgrøn kjole, der var helt dækket af fjer, med metalliske detaljer og graduerede nuancer af grønt og sort. Overdelen, der mindede om en iriserende påfugls brystplade, flød ud i et imponerende sort, fjeragtigt slæb, hvilket gav silhuetten en næsten mytisk charme, et sted mellem en natugle og en mørk eventyrheltinde.

Et "kunstværk" opfattet som et kunstværk

Fjerene, der slynger sig rundt om hendes torso, definerer hendes skuldre, mens det tætsiddende snit fremhæver hendes silhuet uden behov for overdreven accessories. Kontrasten mellem den iriserende grønne og de sorte fjer forstærker denne elegante, teatralske og perfekt kontrollerede gotiske aura.

Diskret tilbehør, der lader kjolen tale for sig selv

Til smykker valgte Demi Moore relativt underspillede Boucheron-smykker, der komplementerede kjolen: diamantarmbånd og en smaragdring, der gentog kjolens tone uden at overdøve den. Hendes lange, glatte brune hår med midterskilning indrammede hendes ansigt diskret og balancerede kjolens overdådighed. Denne minimalistiske tilgang til hår og smykker tillod det "gotiske look" at forblive elegant uden at gå over i kostume.

Selvom hun ikke er nomineret i år, men til stede som vært, beviste Demi Moore, at hun i en alder af over 60 er en af de mest dristige skikkelser på Oscar-uddelingens røde løber. Hendes optræden i en smaragdgrøn kjole og sorte fjer skiller sig ud som et af de mest mindeværdige modeøjeblikke ved Oscar-uddelingen i 2026.