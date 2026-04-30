Den tidligere Miss France og læge Marine Lorphelin udfordrer stereotyper med sin "ukonventionelle" karrierevej.

Der er veje, der tvinger dig til at genoverveje dine fordomme. Marine Lorphelin er det perfekte eksempel: valgt til Miss Frankrig som 19-årig, nummer to i Miss World, er hun i dag læge i almen medicin - og hun har aldrig behøvet at vælge mellem de to.

Miss Frankrig 2013: et valg præget af intelligens

Marine Lorphelin blev valgt til Miss France 2013 den 8. december 2012 i Limoges med 41,67% af offentlighedens stemmer – den højeste score nogensinde opnået af en Miss France-vinder. Miss France-organisationen tildelte hende også prisen for generel viden med en score på 17/20. Denne dobbelte anerkendelse satte allerede tonen: bag titlen gemmer sig en ung kvinde med mere at sige.

Miss World Europe og medicinske studier sideløbende

Ved Miss World 2013-konkurrencen på Bali blev Marine Lorphelin nummer to blandt 131 kandidater - Frankrigs bedste resultat siden 1998 - og blev Miss World Europe 2013. Ved afslutningen af sit år lange regeringstid traf hun en beslutning, der vakte stor røre: Hun genoptog sine medicinstudier i sit andet år på Claude Bernard University Lyon 1 i begyndelsen af 2014. En tilbagevenden til universitetet efter et år som Miss Frankrig, med nattevagter og konkurrencer i vente.

Fjorten år på lægestudiet, mellem to kontinenter

Hun afsluttede sit sjette år i juni 2018, hvor hun rangerede som nummer 3.795 ud af 8.706 kandidater i de nationale rangeringseksamener, og valgte at tage en speciallægeuddannelse i almen medicin på Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). I oktober 2021 flyttede hun til Ny Kaledonien for at afslutte sine studier med et seks måneders praktikophold i gynækologi. Mellem Paris og det sydlige Stillehav oplevede hun det hele: Covid-krisen, nattevagter, eksamensrepetitioner – alt imens hun fortsatte med at dele sin hverdag med sine Instagram-følgere.

Afhandlingen blev forsvaret med udmærkelsen "meget hæderlig"

Den 12. marts 2025 forsvarede Marine Lorphelin sin afhandling foran en jury ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Paris-Cité Universitet, hvor hun modtog den højeste udmærkelse. Hun delte derefter en video, der gengav sin rejse på Instagram, med billedteksten: "14 år er gået, siden jeg startede på lægestudiet. I har fulgt nattevagterne, Covid-krisen, eksamensrevisionerne, praktikopholdene her og andre steder, de første vikarstillinger og nu min doktorgrad. Jeg fortryder ikke noget; jeg elsker mit erhverv." Hendes konklusion: "Kald mig Doktor."

En dygtig atlet, fra tatamimåtterne til bjergstierne

Marine Lorphelin, en ivrig sportskvinde siden barndommen, dyrkede gymnastik i otte år og derefter atletik i fem, hvor hun vandt Bourgogne-mesterskabet i trespring i kategorien for under 16 år. I dag løber hun trailløb på højt niveau: Hun deltog i HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, hvor hun sluttede som nummer 117 blandt kvinderne og nummer 543 samlet set med et UTMB-indeks på 460.

Som ambassadør for FFEPGV var hun også gudmor og deltager i Adventur'Games 2025 i Jura, hvor hun talte for en vision om sport tilgængelig for alle: "Jeg finder det vigtigt at gøre sport tilgængelig for flest mulige mennesker."

Sport, medicin og synlighed: en klar sammenhæng

Som dedikeret læge og ivrig sportsentusiast kæmper Marine Lorphelin konsekvent for forebyggelse, sundhed og velvære. Gennem sin karriere og offentlige udtalelser fremhæver hun fordelene ved fysisk aktivitet. Ifølge flere iagttagere kan hendes fremtrædende plads også inspirere mange unge kvinder ved at demonstrere, at det er fuldt ud muligt at forene videnskabelige ambitioner, offentligt engagement og forskellige forhåbninger.

Selvom hendes rejse kan ses som inspirerende, bør den på ingen måde blive en påbud om at "opnå alt" eller en kilde til sammenligning. Hver person udvikler sig i sit eget tempo, med sine egne vanskeligheder, prioriteter, styrker og sårbarheder. At få succes i sine studier, trives i sin karriere, være konstant aktiv eller blot finde energien til at forlade huset opleves ikke på samme måde af alle. Enhver vej er legitim, og ingen er mere værd end en anden. Marine Lorphelin kan repræsentere en rollemodel for nogle, men det væsentlige er stadig at bygge sin egen vej i overensstemmelse med ens ønsker og evner, og uden at sammenligne sig selv med andre.

I sidste ende behøvede Marine Lorphelin ikke at vælge mellem glitter og glamour og stetoskopet, og heller ikke mellem trailløb og hospitalslivet. Som læge, atlet og fortaler for sundhedsrelateret sport demonstrerer hun, at det er muligt at kombinere flere identiteter og interesser uden at skulle retfærdiggøre det.