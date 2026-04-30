"Nok er nok": Rapperen Ice Spice vover at bære et look, der skaber røre online

Fabienne Ba.
Den amerikanske rapper Ice Spice fejrede sin fødselsdag på sin helt egen unikke måde: et iøjnefaldende aftenoutfit, der fik tusindvis af reaktioner på bare få timer. Tro mod sit image og sin stilsans tiltrak hun endnu engang opmærksomhed på de sociale medier, hvor hendes tøjvalg og præsentation blev flittigt diskuteret af fans og medier.

"Jeg er fødselsdagskagen": en legende, der sætter scenen

Rapperen Ice Spice lagde en karrusel af billeder op på Instagram med teksten "jeg er fødselsdagskagen" – en henvisning til hendes egen fødselsdag, men endnu vigtigere, en måde at sætte tonen for sit look. Billederne, taget i en hyggelig klubatmosfære med dæmpet belysning, omgivet af venner, udstråler en feststemning fra første til sidste billede.

Et ultrakort champagne- og pudderrosa look

Til lejligheden bar Ice Spice en tætsiddende champagne-gylden top, kombineret med pastelrosa mikroshorts og guldhæle. Hendes lange, krøllede røde hår faldt i bølger ned til kanten af shortsene, og rosenrød makeup fuldendte et look helt i bløde, gyldne toner.

En aftenæstetik, der skaber kontrovers

Opslaget udløste hurtigt en bølge af reaktioner. "Hun er perfekt", "Så smuk" – fans reagerede entusiastisk. Hendes look fremkaldte dog også mere blandede kommentarer, hvor nogle vurderede outfittet som "for kort" og "for afslørende". Det er vigtigt at huske, at hvordan en kvinde vælger at klæde sig, er helt og holdent hendes eget valg: om et outfit betragtes som kort eller ej, er et spørgsmål om personlig mening og bør ikke være genstand for debatter om kvinders kroppe eller udseende, uanset om de er berømte eller ej.

Mikroshorts, gyldne hæle og en velvalgt billedtekst – Ice Spice behøver ikke en rød løber for at gøre sig bemærket. Med hvert opslag minder hun os om, at hendes image er lige så omhyggeligt udformet som hendes musik.

Fabienne Ba.
