"Hun ligner en alien": FKA Twigs' poetiske blik splitter sociale medier

Léa Michel
@fkatwigs/Instagram

Den britiske sangerinde og sangskriver Tahliah Debrett Barnett, også kendt som Twigs, er kendt for sine poetiske modevalg og har endnu engang skabt kontrovers med et outfit, hvilket har ført til lidenskabelige reaktioner online. Nogle roste hendes "visionære dristighed", mens andre fandt den direkte "fremmed".

En silhuet værdig til en fantasyhistorie

Ved Grammy-uddelingen i 2026 bar FKA Twigs en specialfremstillet Paolo Carzana-kjole i beige og brune toner, der flagrede med bølgede kanter, der fremkaldte utæmmet natur. Den hjerteformede halsudskæring og de off-shoulder ærmer var udsmykket med metalliske vinrankemotiver, hvilket skabte en skov- og romantisk effekt, der lignede en fantasihistorie.

XXL stilettohæle pakket ind i strømpebukser

Showets højdepunkt var hendes sko: forhøjede plateau pumps, indhyllet i beige fishnet strømpebukser med sorte blomstermønstre, der strakte sig rundt om hælene for et hybridt og edgy look. Denne detalje forvandlede pumpsene til en organisk forlængelse af silhuetten, der flirtede med ren avantgarde.

Online kontrovers: genialt eller for meget?

De sociale medier brød straks ud i luften: "Absolut visionær!" "Hun genopfinder sko!" udbrød fans, mens andre kommenterede : "Hun ligner en alien!" "Umuligt at gå i de ting!" Denne kontrast illustrerer perfekt essensen af FKA Twigs: at sætte spørgsmålstegn ved normer og dele meninger for at gøre et varigt indtryk.

FKA Twigs, dronningen af eksperimentel mode

Udøveren af "Eusexua" (vinder i kategorien dans/elektronisk musik) har samlet en kollektion af ikoniske fodtøjslooks, lige fra Schiaparelli-nøglehulsstøvler til skulpturelle Louboutin-lårhøje sko. Her, ved Grammy-uddelingen i 2026, tog hun konceptet endnu videre og kombinerede strømpebukser og hæle i en kreation, der trodsede traditionelle elegancekodekser.

Ved endnu engang at flytte grænserne for traditionel mode bekræfter FKA Twigs sin status som kunstner, der er lige så unik i sin musik som i sin tilgang til tøj. Hver offentlig optræden bliver et visuelt manifest, hvor krop, stof og fantasi smelter sammen og skaber et unikt sprog. Uanset om du forbinder dig med hende eller ej, lader hun aldrig nogen være ligeglade, og måske er det kendetegnende for et sandt ikon: en der gør hvert outfit til et kunstnerisk statement, et sted mellem subversion og poesi.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
