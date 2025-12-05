"Jeg er 36 og har ingen børn": Denne skuespillerinde bryder et tabu

I et uddrag fra sin optræden i podcasten "Know Thyself" siger den amerikanske skuespillerinde og sangerinde-sangskriver Lucy Hale blot: Hun er 36 år gammel, ugift og barnløs, og det er helt i orden. Hendes hensigt er at sige, at der ikke er nogen universel tidslinje for at blive gift eller stifte familie, og at man ikke skal forhaste sig med noget, hvis man ikke føler sig klar, selvom samfundet ofte antyder noget andet.

Normalisering af forskellige livsstier

Lucy Hale fremhæver, når hun taler om sin alder og personlige situation, det pres, der tynger kvinder særligt i forhold til forhold, moderskab og det berygtede "biologiske ur". Hendes diskurs fremmer derimod ideen om, at alle udvikler sig i deres eget tempo, at man kan opbygge en karriere, lære sig selv at kende og derefter beslutte – eller ej – om man vil have børn senere, uden skyldfølelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kend dig selv (@knowthyself)

Meget positive online anmeldelser

Under uddragene, der blev delt på sociale medier, roste mange brugere modet og oprigtigheden i hendes udtalelse. Kommentarerne understregede, at dette emne stadig er tabu, og at det er forfriskende at høre en kendt skuespillerinde åbent sige, at det ikke at være gift eller forælder som 36-årig ikke gør nogen til "bagud" eller en "fiasko". Denne type budskaber hjælper med at normalisere mere forskelligartede livsstier, langt fra de modeller, der pålægges af familie, kultur eller medier.

Ved offentligt at bekræfte sin status tilbyder Lucy Hale et beroligende referencepunkt til alle dem, der føler sig ude af trit med de sociale forventninger, og minder dem om, at deres værdi ikke måles i en ring på deres finger eller i antallet af børn.