Som 36-årig forklarer denne amerikanske skuespillerinde, hvorfor hun skjulte sin biseksualitet.

I et interview med Us Weekly, der faldt sammen med den kommende udgivelse af hendes erindringer, stod den amerikanske skuespillerinde Hayden Panettiere ud som biseksuel for første gang. Denne ærlige afsløring kaster lys over både hendes personlige rejse og presset fra Hollywood-industrien.

En afsløring, der blev bragt frem i lyset af hendes erindringer

Hayden Panettiere, der er kendt for sine ikoniske roller i serien "Heroes", hvor hun spillede Claire Bennet, men også i "Nashville" og for nylig i "Scream VI", forbereder sig på at udgive sine erindringer med titlen "This Is Me: A Reckoning", der er planlagt til den 19. maj 2026. En bog, hvor hun ser tilbage på sin rejse som barnestjerne, sine tidligere forhold og flere intime aspekter af sit liv, som hun aldrig havde delt.

Det er i denne sammenhæng, at skuespillerinden valgte at tale offentligt: "Nu hvor jeg ved, at denne bog skal udgives, og jeg har valgt at dele den med verden, er jeg klar til at sige med sikkerhed, at ja, jeg er biseksuel. Jeg sagde det! Det er første gang, jeg har været i stand til at sige det højt."

"Det var aldrig det rette tidspunkt."

Gennem hele interviewet forklarer Hayden Panettiere, hvorfor hun tog så lang tid om at udtale sig. Ifølge hende var der altid en grund til at tie stille. "Enten var jeg for ung, og jeg blev presset til at være perfekt hele tiden. Jeg blev ikke opfordret til at være mig selv," betroede hun. Hun nævner også en anden, nyere periode, hvor hun frygtede, at det at tale om sin biseksualitet ville blive opfattet som en dille. "Jeg var bange for, at hvis jeg var ærlig, ville jeg virke som om, jeg hoppede med på vognen. Det var et meget svært emne at formulere ordentligt."

Skuespillerinden fortæller, at hun har datet kvinder gennem årene, men aldrig tilladt sig selv at forpligte sig fuldt ud af frygt for paparazzierne og manglen på privatliv. "Hvis jeg blev forelsket, var det ikke noget, jeg ville skjule," forklarer hun. Denne afsløring siger meget om de begrænsninger, der stadig tynger offentlige personer.

"Bedre sent end aldrig"

I dag siger Hayden Panettiere, at hun foretrækker at se fremad. "Det er trist, at jeg måtte vente i 36 år på at dele denne del af mig selv, men bedre sent end aldrig, ikke?" sagde hun i det samme interview. En øm og indsigtsfuld udtalelse, der perfekt opsummerer ånden i hendes erindringer: at slutte fred med sin fortid og komme videre. Som mor til en 11-årig pige synes Hayden Panettiere at være på vej ind i en "ny æra". Friere, mere i fred og frem for alt mere i harmoni med sig selv.

Gennem denne hjertevarmende beretning tilbyder Hayden Panettiere uvurderlige indsigter, der vil give genlyd hos dem, der har kæmpet med at acceptere sig selv eller turde udtrykke, hvem de virkelig er. Hendes historie tjener også som en barsk påmindelse om, hvor meget andres dømmekraft, branchens normer og mediernes allestedsnærværelse kan påvirke selv de mest personlige valg. Én ting er sikkert: Hayden Panettiere er i gang med et nyt kapitel fyldt med sindsro og stolthed, og hendes bog lover at blive en betydningsfuld milepæl i hendes liv.