I Australien bliver Meghan Markle og prins Harry kritiseret for omkostningerne ved deres besøg.

Meghan Markle og prins Harry er tilbage i Australien for første gang siden 2018, men denne nye "turné" er ikke uden kontroverser. Deres tilstedeværelse, der kombinerer taler og wellness-retreats, giver næring til en debat om grænsen mellem offentlig sag og privat forretning.

Et længe ventet, men kontroversielt besøg

Parret, der ankom den 14. eller 15. april 2026, blev ifølge medierapporter mødt i Sydney og derefter Melbourne med den samme nysgerrighed som under deres royale rundrejse i 2018. Dengang var deres besøg en del af det officielle kronprogram med offentlig finansiering og statssikkerhedslogistik. Nu, som "ikke-arbejdende kongelige" bosiddende i Californien, beskrives deres ophold som en "privat" eller "kvasikongelig" rundrejse, hvilket ændrer, hvordan offentligheden opfatter de penge, der bruges.

Arrangementer med ublu priser

Kernen i kontroversen ligger i priserne for adgang til arrangementer, som Sussex-parret deltager i. I Melbourne skal prins Harry tale ved et topmøde om mental sundhed kaldet "InterEdge", hvor billetterne annonceres til 997 australske dollars (cirka 600 euro) eller endda op til 1.978 dollars for nogle mere "premium"-pakker.

I Sydney er Meghan Markle hovedattraktionen på et tre-dages retreat, arrangeret af hendes brand/podcast "Her Best Life", på et luksushotel. Deltagelse koster 2.699 AU$ (ca. 1.625 €) pr. person, inklusive yoga, lydterapi, middage og diskotekaftener. En ekstra "VIP-oplevelse" inkluderer et gruppefoto med hertuginden, en privat morgenmad og merchandise, hvilket forstærker billedet af en yderst kommerciel og eksklusiv getaway .

Sikkerhed på skatteydernes bekostning

Debatterne krystalliserer sig også omkring sikkerhed. Ligesom under deres tidligere besøg skal de australske myndigheder implementere politiforanstaltninger for at styre deres bevægelser, herunder kontrol og beskyttelse af menneskemængder. En underskriftsindsamling lanceret af gruppen "Beyond Australia" på Change.org har samlet over 38.000 underskrifter, der kræver, at staten ikke bruger "en eneste øre" på sikkerhed, eskorter eller logistik for Meghan Markle og prins Harry, der nu betragtes som "privatpersoner, der udfører lukrative aktiviteter".

Et voksende "forretnings"-image

Harry og Meghans team har insisteret på, at rejsen finansieres privat og ikke gennem den britiske kongelige bevilling. Deres besøg i Australien præsenteres som "en række filantropiske, professionelle og mediemæssige engagementer" snarere end en statsrejse. Spørgsmålet er dog stadig for australierne: hvem betaler egentlig for sikkerheden, logistikken og synligheden omkring dette par, der fortsat er et vigtigt offentligt symbol på monarkiet?

Turens program, en blanding af topmøder om mental sundhed og wellness-retreats, forstærker ideen om en kommerciel strategi centreret omkring deres image. Medierne understreger, at denne type begivenhed kun er tilgængelig for et mindretal af mennesker med betydelige budgetter, hvilket giver næring til kritik af forskellen mellem et ønske om utilgængelighed og en velgørende holdning. Mange iagttagere peger også på kontrasten til budskabet om "offentlig service" og tilgængelighed, der var det centrale tema for deres afgang fra paladset, og betragtede det som "falsk kongelig" eller en "selvpromoverende tur".

Mellem fans, skeptikere og politiske kritikere

Meningerne er delte på stedet. På den ene side forbliver nogle fans loyale over for parrets tilstedeværelse, som inkluderer møder med patienter på børnehospitaler og i lokale foreninger, hvor de minder om nogle af deres tidligere forpligtelser. På den anden side rejstes der kritiske stemmer, især fra lokale folkevalgte og kommentatorer, der mener, at kombinationen af høje priser, VIP-pakker og offentlig sikkerhed finansieret af skatteyderne ikke længere stemmer overens med ideen om "uselvisk" arbejde.

I sidste ende er Meghan Markle og prins Harrys besøg i Australien i 2026 et spejl, der holdes op for samfundet, og som sætter spørgsmålstegn ved, hvordan en kongefamilie, der er blevet forvandlet til en "influencer-familie", finansierer sig selv, beskytter sig selv og opfatter sig selv på den internationale scene.