Billie Eilish, der har Tourettes syndrom, fordømmer misforståelser om denne lidelse.

Det er sjældent at se en kunstner tale med så stor oprigtighed om sin hverdag. Billie Eilish gjorde netop det, ufiltreret og uden prætentioner. Som gæst på podcasten "Good Hang with Amy Poehler" , der blev sendt den 5. maj 2026, talte den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde udførligt om at leve med Tourettes syndrom (TS), en neurologisk lidelse, hun har kæmpet med, siden hun var 11. Hendes indsigt er uvurderlig og kaster lys over et emne, der stadig i vid udstrækning er misforstået.

En usynlig kamp, udkæmpet hver dag

I en samtale med den amerikanske skuespillerinde, komiker, manuskriptforfatter, instruktør og producer Amy Poehler forklarede Billie Eilish noget, der for hende er en del af hverdagen: "undertrykkelse". Denne teknik indebærer at kontrollere sine nervøse tics så meget som muligt, især offentligt. Og det er præcis, hvad hun gør under interviewet, afslører hun.

Under bordet bevæger hendes knæ sig konstant, hendes albuer sitrer, og hele hendes krop arbejder lydløst på at skjule alt for kameraet. "Når jeg bliver interviewet, gør jeg alt, hvad jeg kan, for konstant at undertrykke mine tics. Og så snart jeg forlader rummet, er jeg nødt til at lukke dem alle ud," betroede hun. Et stærkt billede, der siger meget om den indsats, hun lægger i bag kulisserne.

At nedbryde forudfattede meninger

Det, der generer Billie Eilish, er manglen på forståelse. Når hun får et "tic-anfald", det vil sige en række hurtige, hurtige tics, bliver folkene omkring hende bekymrede eller reagerer akavet. "Det er helt normalt," påpeger hun. For at forklare, hvad hun går igennem, tilbyder hun en slående sammenligning: Forestil dig de påtrængende tanker, vi alle har, men som munden er tvunget til at sige højt. Det er Tourettes syndrom.

Ifølge det britiske NHS forårsager denne neurologiske lidelse pludselige, ufrivillige lyde eller bevægelser, kaldet tics, som kan udløses af stress, ophidselse eller træthed. Og ikke alle har evnen til at kontrollere dem, som Billie Eilish så rammende påpeger.

Et værdifuldt ord til at skifte perspektiv

Andre kunstnere, såsom den skotske sanger, musiker og sangskriver Lewis Capaldi, har også udtalt sig for at dele deres diagnoser og ændre opfattelser. Disse stemmer betyder noget. De hjælper med at nedbryde stereotyperne omkring Tourettes syndrom (TS) og med at øge bevidstheden om en lidelse, der rammer næsten 1% af skolebørn, ifølge data fra Cleveland Clinic .

Gennem sit vidneudsagn søger Billie Eilish ikke medlidenhed eller sensationslyst. Hun ønsker blot, at folk skal forstå. At vide, hvor meget indsats hvert interview, hver offentlig optræden kræver, som ingen har mistanke om. Og at der bag de mest kraftfulde stemmer nogle gange er stille kampe. Hendes ord er en udstrakt hånd til alle dem, der lever med Tourettes syndrom: ja, det, de går igennem, eksisterer, det er virkeligt, og det fortjener at blive hørt.