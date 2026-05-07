Som 37-årig tiltrækker denne amerikanske danser alles øjne på stranden

Nogle opslag skriger bare ferie, varmt sand og frihed. Julianne Hough har lige delt et, og at sige, at hendes følgere var begejstrede, er en underdrivelse. Den amerikanske danser og tv-vært, tro mod sit solrige sind, postede en Instagram-karrusel fra stranden.

En stranddag, der byder på alt

På forsidebilledet sidder Julianne Hough på et håndklæde iført en stor stråhat, tonede solbriller og et strålende smil. Ved siden af hende er hendes hund, der ser ud til at nyde øjeblikket lige så meget som hende selv. Scenen er enkel, naturlig og badet i lys. Den slags billede, man har lyst til at se på to gange bare for den positive energi, det udstråler.

Opslaget, der blev delt fra hans konto @juleshough, og som blev fulgt af millioner af fans, blev oversvømmet med komplimenter. Mange roste hans sindsro og smittende glæde, mens andre var charmeret af den duo, han dannede med sin trofaste firbenede ledsager. Et ægte californisk postkort.

Et liv der smiler igen

Dette solrige mellemspil kommer på et tidspunkt, hvor alt ser ud til at gå godt for Julianne Hough. Den todobbelte vinder af "Dancing with the Stars" (et reality-tv-show med fokus på dans) er nu medvært på programmet sammen med den amerikanske skuespiller, instruktør og producer Alfonso Ribeiro. Det er et øjeblik med fuld sving for en, der begyndte sin karriere som professionel danser i showet som bare 18-årig og dermed blev den yngste deltager til at vinde to sæsoner i træk.

Hendes karriere slutter ikke der. På filmfronten forbereder hun sig på sit comeback på det store lærred i 2026 i "The Bride!", den længe ventede film af Maggie Gyllenhaal, sammen med den britisk-amerikanske skuespiller Christian Bale og den irske skuespillerinde og sangerinde Jessie Buckley. Julianne Hough forbereder også en tilbagevenden til musikken, hvor nye countryprojekter er annonceret i år.

En strålende ny æra

Ud over scenen og tv-studierne har Julianne Hough også udviklet sin egen wellnessplatform, KINRGY, som blander dans, bevægelse og selvudfoldelse. Det er et meget personligt projekt for hende, da hun ofte taler om vigtigheden af at pleje både krop og sind. Denne energi er tydelig i hendes seneste fotos: en rolig kvinde, der tager sig god tid og deler den med oprigtighed. Og hendes følgere sætter tydeligvis pris på det: mange har efterladt hende varme beskeder for at fejre dette glædelige øjeblik.

Mellem strandbilleder, båndet med sin hund og et strålende smil minder Julianne Hough os om, at hun som 37-årig lever livet, som hun danser. Og at dømme efter hendes fans' entusiasme, er denne bølge af godt humør tydeligvis kommet for at blive på hendes Instagram-feed.