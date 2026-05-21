I Miami skaber denne tidligere tennisspiller furore med sine sommerbilleder.

Léa Michel
@geniebouchard / Instagram

Fra Miami delte den tidligere canadiske tennisspiller Eugenie Bouchard en række solbeskinnede billeder på sin Instagram-konto, som straks skabte stor begejstring blandt hendes følgere. Bouchard, der trak sig tilbage fra professionel tennis i juli 2025, nyder Florida-byen i en afgjort sommerlig og fredelig atmosfære, langt fra rampelyset ved internationale turneringer.

En solrig og afslappet atmosfære

I en karrusel af syv fotos, der er lagt ud på sociale medier, præsenterer den tidligere mester et ægte postkort fra Miami. Med en cocktail i hånden, badet i det varme, gyldne lys, der er typisk for Florida, fremstår hun i bløde, lysende toner med den karakteristiske stemning fra den amerikanske kyst i baggrunden. "Det er den tid på året! 🍹" skrev hun humoristisk til opslaget og indfangede med få ord øjeblikkets afslappede ånd og ankomsten af varmere vejr.

Et nyt, aktivt liv på sociale medier

Siden hun trak sig tilbage fra elitekonkurrencer i juli 2025, har Eugenie Bouchard gradvist genopfundet sig selv på sociale medier. Nu fri fra den krævende turneringsplan deler hun regelmæssigt øjeblikke fra sin hverdag med sine fans: rejser, træning, tid med venner og solrige ferier. Denne nye, mere personlige og mindre begrænsede dimension af hendes offentlige tilstedeværelse har fascineret et loyalt fællesskab, der entusiastisk følger hvert af hendes opslag.

Et tilbageblik på en bemærkelsesværdig karriere

Ud over billedets sommerlige stemning er det værd at huske på canadierens imponerende sportskarriere. Eugenie Bouchard nåede især verdens nummer fem i 2014, et afgørende år, hvor hun nåede semifinalen i Australian Open som blot 20-årig, før hun blev finalist i Wimbledon. Hun blev dermed den første canadier, der nåede en Grand Slam-singlefinale for sit land. Hun var tidligere juniormester i Wimbledon i 2012 og modtog også WTA's pris som årets nye spiller i 2013.

Med denne serie af solbeskinnede fotos postet fra Miami minder Eugenie Bouchard os om, at hendes pensionering fra sport på ingen måde markerer afslutningen på hendes offentlige tilstedeværelse. Det er et nyt kapitel, lettere og friere, som hun nu skriver om i sit eget tempo og med naturlig lethed.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Efter fødslen af sin datter deler Hailee Steinfeld en refleksion over sin periode efter fødslen.
"Jeg ødelagde mit liv": Denne countrysanger afslører, at hun fortrød sit ægteskab fra den allerførste nat

