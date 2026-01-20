Search here...

Uden makeup og i nattøj udløser Lindsay Lohan reaktioner online

Léa Michel
@lindsaylohan/Instagram

Langt væk fra den røde løber og fotografernes blitz valgte Lindsay Lohan at starte ugen blidt. Den 19. januar 2026 delte "Freaky Friday"-skuespillerinden et sjældent billede af sig selv uden makeup på Instagram, klædt i sin marineblå pyjamas med hvide kanter. Med billedteksten "Monday energy loading… 💙" charmerede hun sine fans med et afslappet udtryk, et symbol på nyfunden sindsro.

Naturlig skønhed fejret

Komfortabelt tilrettelagt i sin sofa viser Lindsay Lohan sig selv, som hun er hver dag: håret løst over skuldrene, et ægte smil og et strålende blik. Skuespillerinden bevæger sig dermed væk fra Hollywood-standarder ved i stigende grad at optræde med lidt eller ingen makeup i de seneste måneder. I april og august 2025 havde hun allerede lagt flere lignende selfies op, i pyjamas eller lige efter at være vågnet, hvor hun talte for en mere autentisk skønhed.

En fornyet følelse af selvtillid

Siden hun flyttede til Dubai og gradvist vendte tilbage til filmverdenen, synes Lindsay Lohan at have fundet en balance mellem sit privatliv og offentlige liv. Ved at dele disse naturlige øjeblikke sender hun et positivt budskab om selvtillid og venlighed, langt fra det plagede image, der længe har fulgt hende.

Med denne spontane og uforfalskede selfie beviser Lindsay Lohan, at hun ikke behøver makeup for at skinne. Ved at blande humor og autenticitet afslører hun en mere rolig side af sig selv og inspirerer sine fans til at omfavne deres egen naturlige skønhed.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Elizabeth Hurleys figur på Maldiverne er betagende som 60-årig

