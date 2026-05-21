I en gylden kjole lyser Ester Expósito filmfestivalen i Cannes op

Ester Expósito, den spanske skuespillerinde og model kendt for sin rolle som Carla Rosón Caleruega i Netflix-serien "Elite", gjorde en særlig blændende optræden på den røde løber ved Cannes Film Festival i 2026 i forbindelse med visningen af filmen "Slaget om de Gaulle: Jerntiden". Hun skilte sig ud som aftenens sande "gyldne pige", draperet i en gylden kjole designet til at fange lyset med hvert skridt.

En gylden kjole med en dobbelt personlighed

Midtpunktet i denne optræden, den gyldne kjole båret af Ester Expósito, er kendetegnet ved sin todelte konstruktion, der spiller på en slående kontrast af materialer og volumener. Designet til at fange rampelyset, fremviser den en blændende gylden palet, der forvandler hver af skuespillerindens bevægelser til et spil af refleksioner. Denne dualitet, mellem overdelens struktur og bundens lethed, giver ensemblet en arkitektonisk og æterisk dimension, der passer perfekt til den højtidelige stemning ved at gå på den røde løber i Cannes.

Mellem kontrolleret struktur og solstråler

Kjolens overdel fremhæver struktur og præcision. Denne overdel er udformet i bånd og præges af grafiske udskæringer, der skarpt definerer silhuetten. Denne konstruktion giver en næsten skulpturel dimension til det overordnede design, samtidig med at den leger med kontrasterne mellem solide områder og strategiske åbninger.

Forneden skifter kjolen en smule gear med et fint net, dækket af glitrende applikationer. Disse funklende udsmykninger, fordelt over hele stoffet, forlænger toppens gyldne effekt, samtidig med at de tilføjer ekstra lethed og bevægelse. For at fuldende denne "diva"-silhuet lod Ester Expósito sit hår være løst og flagrende, hvilket indrammer hendes ansigt naturligt og fremhæver den overordnede strålende æstetik.

Med denne guldfarvede kjole havde Ester Expósito en af de mest strålende optrædener på den 79. filmfestival i Cannes. En demonstration af stil, der kombinerer arkitektonisk stringens med funklende brillans, og som bekræfter hendes plads blandt de nye modeikoner på den røde løber.