Efter fødslen af sin datter deler Hailee Steinfeld en refleksion over sin periode efter fødslen.

Få uger efter at have budt sin første datter velkommen, valgte den amerikanske skuespillerinde Hailee Steinfeld at åbne op om sit nye liv som nybagt mor. I et opslag delt på hendes personlige nyhedsbrev, "Beau Society", taler hun med sjælden ærlighed om de første par uger efter fødslen. Kernen i hendes budskab er vigtigheden af selvmedfølelse og behovet for at anerkende den sårbarhed, kvinder oplever efter fødslen, en periode der alt for ofte overses.

Hendes nyhedsbrev "Beau Society", der blev lanceret under SAG-skuespillerstrejken i 2023, er gennem månederne blevet et personligt og varmt rum for Hailee Steinfeld til at udtrykke sig. Hun deler regelmæssigt opskrifter, refleksioner over dagligdagen, kulturelle favoritter og nu sine oplevelser som nybagt mor. Dette seneste indlæg, skrevet blot et par uger efter hendes babys ankomst, har form af et brev til hendes abonnenter, hvor hun tilbyder et roligt og oprigtigt perspektiv.

Mildhed, nøgleordet de første par uger

I sin besked understreger Hailee Steinfeld behovet for, at nybagte mødre indtager en holdning præget af "ekstrem egenomsorg". "Jeg er stadig i den tidlige fase, og jeg er nødt til at minde mig selv om at være meget blid over for mig selv på alle måder: fysisk, mentalt, ernæringsmæssigt, åndeligt," betror hun. Denne enkle og universelle bøn om blidhed giver særligt stærk genlyd i en tid, hvor mange nybagte mødre lægger et betydeligt pres på sig selv for at "komme sig hurtigt tilbage" efter graviditeten og genoptage et såkaldt normalt liv.

Ayurvedas og moderkøkkenets bidrag

Hailee Steinfeld deler også de råd, hun fik fra sin doula, en fødselsledsager. Inspireret af Ayurveda, den traditionelle indiske medicin, anbefalede hendes doula, at hun foretrækker varm mad under sin rekonvalescens for at fremme fordøjelsen og næringsoptagelsen. Hailee Steinfeld husker med glæde en albondigas-suppe, som hendes egen mor tilberedte, og som hun beskriver som "lige så smuk at se på, som den var lækker at spise." Dette hjertevarmende familieøjeblik tjener som en påmindelse om, hvor vigtige familie og venner er under denne overgang til moderskab.

En opslagsbog

Skuespillerinden delte også sin nuværende bog: "De første 40 dage", en bog af Heng Ou, der specifikt er dedikeret til den omsorg, kvinder har brug for i løbet af de første 40 dage efter fødslen. Hailee Steinfeld betroede, at hvert ord i bogen resonerede dybt med hende. Hun citerede især én passage, der ramte hende: "Selv 40 dage efter fødslen forbliver moderen i en tilstand af stor sårbarhed. Folk forstår dette for barnet, men de forstår det ikke for moderen selv." Denne sætning, som hun ønskede at dele offentligt, tjener som en afgørende påmindelse om en virkelighed, der stadig alt for ofte overses.

At anerkende den unge mors sårbarhed

Ud over kostråd er Hailee Steinfelds budskab en stærk appel til at anerkende de specifikke behov, som nybagte mødre har. Hendes velafmålte og varme ord hjælper med at bryde den til tider trykkende tavshed omkring perioden efter fødslen og minder os om, at overgangen til moderskab ikke er begrænset til fødslen af et barn. Det involverer også en dybtgående transformation, både fysisk og følelsesmæssig, som fortjener at blive omfavnet med tålmodighed, venlighed og støtte.

En livsfase, der giver dyb genklang med et nyt kapitel

Denne personlige åbning kommer på et afgørende tidspunkt i skuespillerindens karriere. Ud over sin første graviditet delte Hailee Steinfeld for nylig i et interview med Bustle magazine følelsen af at "omfavne kvindelighed fuldt ud". Hendes seneste rolle i filmen "Sinners", instrueret af Ryan Coogler og med Michael B. Jordan i hovedrollen, kom på det, hun selv beskriver som et ideelt tidspunkt. "Alt sker af en grund. Timing er alt," udtalte hun og understregede, at denne frugtbare professionelle periode falder sammen med en betydelig personlig milepæl.

Ved så åbent at dele de første uger af sit moderskab tilbyder Hailee Steinfeld sine læsere en sjælden og oprigtig beretning. Hendes ord, både informerede og ømme, er med til at fremhæve en ofte forsømt periode i moderskabets rejse: den tid, hvor den nye mor, efter spændingen ved babyens ankomst, også skal tage sig tid til at genoprette forbindelsen til sig selv, genopbygge sit liv og tillade sig selv at sætte farten ned.