Search here...

"Det var en usikkerhed": hvad Cara Delevingne turde have gjort med hensyn til kosmetisk kirurgi

Fabienne Ba.
@caradelevingne/Instagram

Den britiske model og skuespillerinde Cara Delevingne afslørede i et interview med Bustle, at hun havde gennemgået kosmetisk kirurgi (hyaluronsyre) på hagen for at "korrigere et træk", der altid havde generet hende, og specificerede, at det var et strengt personligt valg motiveret af hendes eget forhold til dette kompleks og ikke et ønske om at normalisere kosmetisk kirurgi eller at foreslå, at alle burde få det gjort.

Oprindelsen til manglende tillid

Cara Delevingne forklarer, at manglen på en udtalt hage generede hende dybt, en ansigtsdetalje hun opfattede som "en ubalance". "Jeg var nødt til at have filler i min hage. Jeg havde aldrig haft en hage før, og det var et problem for mig," siger hun.

For modellen og skuespillerinden forandrer denne kosmetiske operation ikke hendes identitet, men harmoniserer den, og hun insisterer på gennemsigtighed: "Jeg synes, det er meget vigtigt at tale åbent om det, for der er intet at skamme sig over." Hun ser det som en styrkende handling, forudsat at selvværd dyrkes ud over det ydre.

Andre ucensurerede skønhedsbekendelser

Cara Delevingne taler også om sin brystreduktion, motiveret lige så meget af komfort som af et ønske om at have det bedre med sin krop. Hun fortæller kort, hvordan hun overvejede Botox, før hun besluttede sig imod det til fordel for PRP (plasmaferese), en tilgang, hun anser for at være mere naturlig og bedre egnet til sine forventninger. Skuespillerinden og modellen afslutter med at understrege, at hendes æstetiske valg efter hendes mening er "fuldstændig legitime", at de stammer fra en personlig rejse, og at ingen kvinde bør dømmes for, hvordan hun vælger at passe på sig selv.

Ved åbent at dele sine erfaringer med kosmetisk kirurgi og behandlinger demonstrerer Cara Delevingne et sjældent niveau af gennemsigtighed i mode- og filmbranchen. Uden at forsøge at præsentere sine valg som model minder hun os om, at enhver rejse er unik, og at personligt velvære fortsat er prioriteten. Uanset om det handler om at acceptere usikkerheder, transformere dem eller overvinde dem, er det væsentlige ifølge hende at kunne gøre det frit, uden ydre pres eller fordømmelse.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Denne besked fra Demi Moore (63 år gammel) om aldring skaber kontrovers
Article suivant
"Jeg har haft nogle meget mørke nætter": Emma Roberts åbner op om sin fødsel

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 45-årig stråler Venus Williams på sine forlovelsesbilleder.

Den amerikanske tennisspiller Venus Williams delte for nylig hidtil usete billeder på Instagram af sin forlovelse med den...

"Jeg har haft nogle meget mørke nætter": Emma Roberts åbner op om sin fødsel

Den amerikanske skuespillerinde og producer Emma Roberts, kendt for sine roller i "American Horror Story" og "Scream Queens",...

Denne besked fra Demi Moore (63 år gammel) om aldring skaber kontrovers

I anledning af sin fødselsdag delte den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Demi Moore for nylig en besked...

Rita Ora sætter den røde løber i brand med en dristig, men alligevel hudløs kjole

Den kosovo-britiske sangerinde, model og skuespillerinde Rita Ora vakte for nylig opmærksomhed ved Fashion Awards 2025 i London,...

"En utrolig fysik": Som 60-årig beviser Elizabeth Hurley, at skønhed ikke har nogen aldersgrænse

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley fortsætter med at imponere og skabe opmærksomhed på sociale medier....

Ariana Grande reagerer på kritik af sin krop, og hendes budskab er splittende.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Ariana Grande har endnu engang udtalt sig imod de uophørlige kommentarer om hendes...

© 2025 The Body Optimist