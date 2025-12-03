"Det var en usikkerhed": hvad Cara Delevingne turde have gjort med hensyn til kosmetisk kirurgi

Den britiske model og skuespillerinde Cara Delevingne afslørede i et interview med Bustle, at hun havde gennemgået kosmetisk kirurgi (hyaluronsyre) på hagen for at "korrigere et træk", der altid havde generet hende, og specificerede, at det var et strengt personligt valg motiveret af hendes eget forhold til dette kompleks og ikke et ønske om at normalisere kosmetisk kirurgi eller at foreslå, at alle burde få det gjort.

Oprindelsen til manglende tillid

Cara Delevingne forklarer, at manglen på en udtalt hage generede hende dybt, en ansigtsdetalje hun opfattede som "en ubalance". "Jeg var nødt til at have filler i min hage. Jeg havde aldrig haft en hage før, og det var et problem for mig," siger hun.

For modellen og skuespillerinden forandrer denne kosmetiske operation ikke hendes identitet, men harmoniserer den, og hun insisterer på gennemsigtighed: "Jeg synes, det er meget vigtigt at tale åbent om det, for der er intet at skamme sig over." Hun ser det som en styrkende handling, forudsat at selvværd dyrkes ud over det ydre.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cara Delevingne (@caradelevingne)

Andre ucensurerede skønhedsbekendelser

Cara Delevingne taler også om sin brystreduktion, motiveret lige så meget af komfort som af et ønske om at have det bedre med sin krop. Hun fortæller kort, hvordan hun overvejede Botox, før hun besluttede sig imod det til fordel for PRP (plasmaferese), en tilgang, hun anser for at være mere naturlig og bedre egnet til sine forventninger. Skuespillerinden og modellen afslutter med at understrege, at hendes æstetiske valg efter hendes mening er "fuldstændig legitime", at de stammer fra en personlig rejse, og at ingen kvinde bør dømmes for, hvordan hun vælger at passe på sig selv.

Ved åbent at dele sine erfaringer med kosmetisk kirurgi og behandlinger demonstrerer Cara Delevingne et sjældent niveau af gennemsigtighed i mode- og filmbranchen. Uden at forsøge at præsentere sine valg som model minder hun os om, at enhver rejse er unik, og at personligt velvære fortsat er prioriteten. Uanset om det handler om at acceptere usikkerheder, transformere dem eller overvinde dem, er det væsentlige ifølge hende at kunne gøre det frit, uden ydre pres eller fordømmelse.