Rita Ora sætter den røde løber i brand med en dristig, men alligevel hudløs kjole

Fabienne Ba.
Den kosovo-britiske sangerinde, model og skuespillerinde Rita Ora vakte for nylig opmærksomhed ved Fashion Awards 2025 i London, hvor hun optrådte på den røde løber i en ultra-tæt sølvkjole med en dristig dyb halsudskæring.

En kjole med en slående glans

Kjolen, som Rita Ora valgte, var et slim-fit Ralph Lauren-design, der elegant fulgte hendes kurver. Satin-teksturen og den metalliske glans fangede lyset med hver bevægelse, mens den høje slids tilføjede et strejf af underspillet glamour, perfekt til en prestigefyldt aften. Rita Ora fuldendte dette slående look med en elegant ballerina-knold, der fremhævede hendes underspillede smykker og makeup, som inkluderede smoky eyes og dyb pink læber. Dette sammenhængende ensemble fremviste hendes upåklagelige sans for stil og selvtillid på den røde løber.

En bemærkelsesværdig tilstedeværelse ved et flagskibsarrangement

Fashion Awards er en begivenhed, man absolut skal besøge i modebranchen, og den hylder nye designere og talenter. Rita Oras look, der allerede er anerkendt for sine "dristige" og ofte avantgardistiske modevalg, blev bredt hyldet som et af de mest mindeværdige outfits fra ceremonien i 2025. Hendes ensemble tryllebandt både kritikere og offentligheden og legemliggjorde perfekt begivenhedens ånd. Det styrkede ikke kun hendes ry som stilpioner, men udløste også adskillige diskussioner på sociale medier, hvor det blev kaldt et "ægte modeøjeblik".

Med denne blændende optræden bekræfter Rita Ora endnu engang sin status som et stilikon, der er i stand til at kombinere dristighed og elegance. Mellem glamour og selvtillid beviser hun, at den røde løber er en sand legeplads, hvor hun tiltrækker sig opmærksomhed med sin karisma og medfødte sans for stil.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
"En utrolig fysik": Som 60-årig beviser Elizabeth Hurley, at skønhed ikke har nogen aldersgrænse

