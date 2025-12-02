Ariana Grande reagerer på kritik af sin krop, og hendes budskab er splittende.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Ariana Grande har endnu engang udtalt sig imod de uophørlige kommentarer om hendes udseende, som nogle internetbrugere anser for at være "for tynd". I forbindelse med promoveringen af filmen "Wicked 2" genpostede hun et gammelt interview for at minde alle om, hvor farlige og sårende disse bemærkninger kan være, selv når de hævder at være velmenende.

Træt af kropsudskamning

I sin Instagram-story genpostede Ariana et uddrag fra et interview fra 2024 og forklarede, at hun delte det "som en blid påmindelse til alle". I den fortæller hun, hvordan hun er blevet gransket siden ungdomsårene, har "hørt alt" om, hvad der var galt med hende, som om hendes krop var et konstant objekt for offentlig analyse. Hun understreger, hvor svært det er at beskytte sig selv mod denne "støj", når man vokser op under andres blik, især i en branche, der er besat af udseende.

"Det er altid ubehageligt," selv inden for familien.

Ariana understreger, at kommentarer om ens krop er påtrængende, uanset om de kommer fra fremmede online eller fra kære omkring et festbord. Hun citerer tilsyneladende uskyldige sætninger – "Du har tabt dig, hvad skete der?" , "Du har taget på i vægt, hvad skete der?" – hvilket hun beskriver som "akavet og ydmygende", uanset konteksten. Hendes budskab handler ikke udelukkende om tyndhed: hun minder os om, at denne vold også gælder for fedmefobi og alle former for kropsdømmelse.

En opfordring til mere blidhed ... som ikke er universelt accepteret.

For Ariana Grande er det fortsat problematisk og farligt at kommentere på nogens udseende – selv af "bekymring" – især hvis personen kæmper med en spiseforstyrrelse eller psykiske problemer. Hun opfordrer derfor sit publikum til at undgå den "lette" fristelse at dømme andres kroppe og til at prioritere empati frem for hårde domme.

På sociale medier er hendes tale splittende: Nogle mennesker byder "et nødvendigt budskab" velkommen, andre hævder, at "kritik af hendes udseende ville være en måde at redde hende på", hvilket netop illustrerer den body shaming-mekanisme, hun fordømmer.

Hvorfor hans budskab er vigtigt trods kontroverserne

Selvom hadere fortsætter med at gemme sig bag undskyldningen om sundhed, fremhæver Ariana Grandes udtalelse et fænomen, der påvirker alle kvinder, uanset om de er berømte eller anonyme. Ved at minde alle om, at ingen behøver at retfærdiggøre deres vægt eller udholde en konstant granskning af deres krop, bidrager hun til en bredere samtale om retten til at kontrollere sit udseende uden at blive defineret af det.

Ud over den debat, det udløser, tjener Ariana Grandes holdning som en barsk påmindelse om, hvor anspændt samtalen om kroppen stadig er, selv i 2025. Ved at sætte lytning, venlighed og respekt for hver enkelt persons grænser i forgrunden åbner hun et nødvendigt rum til at gentænke, hvordan vi taler – eller ikke taler – om andre menneskers fysiske udseende. Det er presserende, at vi bevæger os ud over den automatiske kommentars knæfald og dyrker en kultur præget af respekt, hvor hver enkelt persons krop endelig ophører med at være en offentlig slagmark for spekulation.