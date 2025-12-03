"Jeg har haft nogle meget mørke nætter": Emma Roberts åbner op om sin fødsel

Den amerikanske skuespillerinde og producer Emma Roberts, kendt for sine roller i "American Horror Story" og "Scream Queens", åbner op i et interview til decemberforsiden af Harper's Bazaar Spanien. Moderen til en næsten 5-årig dreng ved navn Rhodes, født i december 2020, taler åbent om moderskabets op- og nedture, præget af øjeblikke med dyb smerte efter fødslen.

Moderskab, en kilde til følelsesmæssig dybde

Emma Roberts forklarer, at det at blive mor har givet hende "enorm følelsesmæssig rigdom", både personligt og professionelt: "At se verden gennem hendes øjne er smukt og forandrer dit perspektiv på livet." Disse intense følelser præger endda hendes skuespil og giver hende mulighed for at udforske komplekse følelser i sine roller. Mens Rhodes nærmer sig sin femårs fødselsdag, indrømmer hun dog, at hun stadig "opdager sig selv som en uperfekt kvinde og mor" og stræber efter altid at gøre sit bedste.

Mørke nætter, der beriger hans kreativitet

"Jeg oplevede nogle meget mørke nætter efter fødslen," betror hun og understreger, hvordan disse vanskelige perioder blev kanaliseret ind i hendes kunst: "Det er interessant at bruge disse følelser kreativt." Efter at have separeret den amerikanske skuespiller Garrett Hedlund i 2022, balancerer Emma Roberts nu sit liv med sin forlovede, den amerikanske skuespiller Cody John, der friede til hende i 2024. Deres forhold trives takket være "en stærk forbindelse uden for skærmen, på trods af udfordringerne ved nomadisk filmoptagelse," forklarer Emma.

Balance mellem arbejde og privatliv er kernen i hans valg

Emma Roberts er nu mere selektiv i sine projekter og prioriterer familietid – "At filme betyder at være væk hjemmefra i lange perioder" – og dyrker et liv uden for skærmen for at forhindre, at hendes karriere opsluger hende. Hun er lykkeligt forlovet og producer gennem sit firma, og hun forbereder endda en kortfilm med sin samarbejdspartner Karah, et tegn på en karriere i fuld udvikling, hvor moderskabet spiller en central rolle.

Ved at dele sin historie med så stor oprigtighed minder Emma Roberts os om, at moderskabet, ud over dets lysende øjeblikke, også har mørkere aspekter, der alt for ofte fortiedes. Hendes beretning giver værdifuld indsigt i den stadig tabubelagte periode efter fødslen og fremhæver den styrke, der kræves for at forene sårbarhed, kreativitet og personlig balance.