Som 65-årig stråler denne "Dirty Dancing"-stjerne på stranden

Jennifer Grey fortsætter med at charmere med sin naturlighed og energi. Den uforglemmelige Baby Houseman fra kultfilmen Dirty Dancing delte for nylig en serie billeder taget under en strandferie med venner.

Et tidløst look

På det første billede poserer Jennifer Grey knælende på et lyserødt håndklæde iført en sort bikini og matchende solbriller. Hendes hår er løst og bølget, og hun ser afslappet ud med ansigtet mod havet. I billedteksten nævner skuespillerinden en "længe ventet pigetur" og tagger sin mangeårige veninde, den amerikanske skuespillerinde Tracy Pollan. De to kvinder udviser et glædeligt kammeratskab.

Et andet billede viser de to venner sammen til en selfie, tydeligt glade for at dele øjeblikket. På et andet billede går Jennifer Grey selvsikkert på lavt vand, denne gang i badedragt. Endelig viser et billede taget nedefra hende strålende mod en klippefyldt baggrund.

Internetbrugerne blev vundet over.

Kommentarfeltet er fyldt med komplimenter. "Smuk," skriver en bruger. "Du ser fantastisk ud," tilføjer en anden. En fan refererer legende til filmens ikoniske replik, "Man lægger ikke baby på et håndklæde", hvor han humoristisk fordrejer en signaturfrase fra "Dirty Dancing".

Næsten 40 år efter udgivelsen af filmen, der bragte hende til stjernestatus, fortsætter Jennifer Grey med at være en frisindet kvinde. Uden overdreven iscenesættelse hylder disse fotografier venskab, selvtillid og glæden ved at være helt sig selv.

Kort sagt, ved at dele disse ferieøjeblikke, tilbyder Jennifer Grey et inspirerende billede af en tilfreds kvinde, tro mod sig selv. Et bevis på, at udstråling ikke kommer fra ungdom eller standarder, men fra autenticitet og skønheden i enhver krop, der udvikler sig og hævder sig over tid.