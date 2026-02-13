Search here...

"Jeg troede, kvinder ville hade mig": den uventede tilståelse fra en stigende stjerneskuespillerinde

Margaret Qualley har samlet projekter og etableret sig som en af de mest fremtrædende skikkelser i sin generation. Bag denne hurtige opstigning indrømmer den amerikanske skuespillerinde og model at have gennemgået perioder med dyb selvtillid, især i sine tidlige dage. I et længere interview for nylig givet til Vanity Fair diskuterer hun åbenhjertigt de frygt, der plagede hende, da hun begyndte at arbejde i filmbranchen i en meget ung alder.

En tidlig start i en skræmmende verden

Margaret Qualley, datter af den amerikanske skuespillerinde og model Andie MacDowell, voksede op omgivet af Hollywood. Hun fik sin filmdebut, før hun overhovedet var 20. Hendes første betydningsfulde rolle på det store lærred kom i 2013 i "Palo Alto", instrueret af Gia Coppola. Hun husker, hvordan hun følte sig overvældet: at arbejde tidligt, lære hurtigt og forstå de uskrevne regler i en højprofileret branche.

Selvom hun er omgivet af folk, der er bekendt med filmbranchen, siger hun, at hun følte "en slags sårbarhed". Opmærksomheden, der var rettet mod hendes image, udseende og personlighed, fik hende til at beskytte sig selv. Det var først senere, med erfaring, at hun forklarer, at hun begyndte at genvinde kontrollen over sin karrierevej og kunstneriske identitet.

En stærk tilståelse, præget af frygt

Gennem hele interviewet satte Margaret Qualley præcise ord på, hvad hun følte på det tidspunkt: "Jeg troede, at hvis jeg var helt mig selv, ville kvinder hade mig, og mænd ville såre mig," betroede hun. Denne udtalelse kaster lys over hendes sindstilstand på det tidspunkt. Ifølge hende førte denne frygt hende til at undertrykke visse aspekter af sin personlighed, især alt relateret til hendes femininitet.

Hun forklarer, at hun engang følte, "at det at hævde sig fuldt ud indebar en risiko", hvad enten det gjaldt dømmekraft eller sikkerhed. I dag siger hun, at hun har udviklet sig. "Nu hvor jeg har mere kontrol over mit liv, kan jeg trække mere frit på sensualitet og femininitet," forklarer hun i samme interview. En måde at bekræfte, at selvtilliden med tiden er vokset.

En karriere i fuld fart

Siden sin debut har Margaret Qualley påtaget sig adskillige roller. Hun opnåede bred anerkendelse i "Once Upon a Time... in Hollywood" og senere i "The Substance". I dag kan hun prale af snesevis af roller i film, tv og musikvideoer. Hun indrømmer gerne, at dette krævende tempo kan være "svært at opretholde".

I interviewet indrømmer hun, at hun er "meget konkurrenceminded" over for sig selv og "nogle gange tager for mange projekter på én gang." Hun nævner endda valg, som hun i bakspejlet ville kalde "fejl" – ikke fordi de var dårlige, men fordi hun ikke ville lave dem igen i dag.

At generobre sit image

Ud over projekterne er det frem for alt den personlige rejse, der skiller sig ud i dette interview. Margaret Qualley taler om vigtigheden af at have opnået selvtillid, især takket være dem omkring hende, herunder hendes mand, musikeren Jack Antonoff, som hun giftede sig med i 2023. Hun forklarer, at hun nu "føler sig friere til at udforske alle facetter af sin personlighed."

Hendes historie kaster lys over en virkelighed, der ofte overses: at starte ung i en meget omtalt branche kan skabe dybtliggende frygt. Ved at dele disse følelser forsøger skuespillerinden ikke at skabe kontrovers, men snarere at forklare sin karrierevej.

I dag, hvor Margaret Qualleys karriere fortsætter med at blomstre, synes hun at have fundet en mere solid balance mellem professionel ambition og personlig selvbekræftelse. Hendes indrømmelse skader langt fra hendes image, men understreger i stedet kompleksiteten af en vej, der er bygget trin for trin – mellem indledende sårbarhed og genvunden selvtillid.

