Denne jakke båret af Margot Robbie bekræfter tilbagevenden af "Indie Sleaze"-stilen

Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Le loup de Wall Street »

Den australske skuespillerinde og producer Margot Robbie har længe været forbundet med "gode basisvarer" inden for mode. I de seneste par måneder har noget tilsyneladende ændret sig i hendes garderobe – og hendes seneste optræden i London var den klareste bekræftelse på dette.

Officersjakken med guldfrogging - lookets midtpunkt

Det var ved London-premieren på stykket "1536", at Margot Robbie officielt afslørede sit stilistiske skift. Hun optrådte i et Alexander McQueen-ensemble og omfavnede selvsikkert koderne for Indie Sleaze – den "oprørske" æstetik fra 2010'erne, der gør et triumferende comeback i 2026.

Midtpunktet i outfittet var en kort, struktureret officersjakke, direkte inspireret af Napoleons uniformer. Dens imponerende guldkant på brystet og manchetterne gav den en øjeblikkeligt genkendelig karakter – en blanding af militær arv og modedristighed. Under jakken en tætsiddende sort top og bumster-logoet – Alexander McQueens ikoniske lavtaljede bukser, der diskret afslører lænden.

Hvad er Indie Sleaze?

Indie Sleaze refererer til en æstetik, der blev født i 2000'erne og 2010'erne, drevet af den uafhængige musikscene og nattelivet i Brooklyn og Shoreditch: pandehår, falmet denim, slidt læder, lagdelte teksturer og et "tømmermænds"-look uden at det ser ud som om, man har prøvet det. Efter at have gjort et stærkt comeback på Instagram og catwalks siden 2024, er det nu legemliggjort i specifikke stykker - hvoraf militærjakken er blevet et af de mest genkendelige markører.

Officersjakken, et nøglestykke i 2026

Militærjakken opfylder alle kravene til Indie Sleaze-trenden: et "rebelsk" look og den ultramoderne nonchalance, der definerede 2010'erne. Med et stærkt comeback på Instagram og catwalks etablerer den sig som sæsonens must-have modeartikel – genfortolket til at passe til alles stil. I sort eller marineblå med falmede jeans og læderstøvler, i knallrød som singer-songwriteren Dua Lipa for nylig bar med enkle denimshorts, eller som Margot Robbie i en skræddersyet version med et twist – tøjet tilpasser sig alt og alle.

Guldfarvede toggles, bumsters og en Alexander McQueen officersjakke – Margot Robbie adopterede ikke bare en trend, hun legemliggjorde den. I år, 2026, behøver Indie Sleaze ikke længere at undskylde for at eksistere.

