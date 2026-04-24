Hailey Bieber lyser den røde løber op i en glitrende grå blondekjole

Ved TIME100-gallaen, en meget omtalt begivenhed arrangeret af Time Magazine for at fejre de 100 mest indflydelsesrige personer i verden, fangede den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber især opmærksomheden. Hendes glitrende grå blondekjole skilte sig ud med sin elegance og afgjort moderne touch.

En kjole, der er både gennemsigtig og blændende

Hailey Bieber prydede TIME100-gallaens røde løber i et sofistikeret outfit, der straks fik opmærksomhed. Til lejligheden bar hun en diskret glitrende grå blondekjole, der legede med gennemsigtighed og lys. Blondedetaljerne tilføjede en delikat tekstur, mens stoffets refleksioner fangede lyset med hver bevægelse.

Et minimalistisk og sofistikeret look

Valget af accessories og makeup forstærkede outfittets rene linjer. En blød frisure og diskret makeup lod kjolen indtage en central plads. Dette æstetiske valg afspejler en aktuel trend, der favoriserer underspillede, men sofistikerede silhuetter, hvor hver eneste detalje tæller.

Et stilikon på den røde løber

Hailey Bieber, kendt for sine omtalte modeoptrædener, bekræfter endnu engang sin status som en stor indflydelse på den moderne modeverden. Hendes tøjvalg, sommetider "dristige" og altid perfekt udført, er med til at forme de trends, der ses på den røde løber og videre.

Med denne glitrende grå blondekjole gjorde Hailey Bieber et elegant og iøjnefaldende indtryk ved TIME100-gallaen. Outfittet illustrerer perfekt kombinationen af minimalisme, sofistikering og visuel effekt.