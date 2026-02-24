Som 37-årig slår Emma Stone igennem med et minimalistisk look

Emma Stone tryllebandt for nylig den røde løber ved BAFTA-uddelingen i 2026 med minimalistisk elegance fra Louis Vuitton. Skuespillerinden, der var nomineret for sin rolle i filmen "Bugonia", valgte et simpelt look, der vakte furore.

En ikonisk sort kjole ved BAFTA-uddelingen

Emma Stone optrådte ved den 79. British Academy Film Awards-ceremoni den 22. februar 2026 i London iført en specialdesignet sort Louis Vuitton-kjole. Kjolen havde en halterneck-udskæring, der dannede en stor dråbeformet udskæring, samtidig med at den bevarede en flydende søjlesilhuet, der strakte sig ud i et gulvlangt slæb. Den åbne ryg forstærkede denne underspillede sensualitet, mens det silkeagtige stof understregede en "stille luksus"-tilgang fri for overflødige udsmykninger.

Minimalistisk tilbehør og skønhedslook

Skuespillerinden fuldendte looket med Jimmy Choo Minny-sandaler med stilethæle, minimalistiske Louis Vuitton-øreringe og et diamantarmbånd. Hendes hår var sat op i en løs frisure med et par hårlokker, der fremhævede ansigtet, og hendes makeup var begrænset til sort eyeliner og en pudderrosa øjenskygge fra Nina Park og Mara Roszak. Dette valg stod i kontrast til de mere ekstravagante outfits på den røde løber og beviste kraften i "less is more".

Emma Stone, en todobbelt Oscar-vinder ("La La Land", "Poor Things"), bekræfter sin status som modeikon. Hendes sjette BAFTA-nominering (Bedste kvindelige skuespillerinde for Yorgos Lanthimos' "Bugonia") ledsages af en stil, der allerede inspirerer forårstrends: arkitektoniske snit og dybe sorte farver. Dette look legemliggør den røde løbers udvikling mod en moden og selvsikker elegance.