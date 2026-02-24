Search here...

Som 37-årig slår Emma Stone igennem med et minimalistisk look

Léa Michel
Emma Stone tryllebandt for nylig den røde løber ved BAFTA-uddelingen i 2026 med minimalistisk elegance fra Louis Vuitton. Skuespillerinden, der var nomineret for sin rolle i filmen "Bugonia", valgte et simpelt look, der vakte furore.

En ikonisk sort kjole ved BAFTA-uddelingen

Emma Stone optrådte ved den 79. British Academy Film Awards-ceremoni den 22. februar 2026 i London iført en specialdesignet sort Louis Vuitton-kjole. Kjolen havde en halterneck-udskæring, der dannede en stor dråbeformet udskæring, samtidig med at den bevarede en flydende søjlesilhuet, der strakte sig ud i et gulvlangt slæb. Den åbne ryg forstærkede denne underspillede sensualitet, mens det silkeagtige stof understregede en "stille luksus"-tilgang fri for overflødige udsmykninger.

Minimalistisk tilbehør og skønhedslook

Skuespillerinden fuldendte looket med Jimmy Choo Minny-sandaler med stilethæle, minimalistiske Louis Vuitton-øreringe og et diamantarmbånd. Hendes hår var sat op i en løs frisure med et par hårlokker, der fremhævede ansigtet, og hendes makeup var begrænset til sort eyeliner og en pudderrosa øjenskygge fra Nina Park og Mara Roszak. Dette valg stod i kontrast til de mere ekstravagante outfits på den røde løber og beviste kraften i "less is more".

Emma Stone, en todobbelt Oscar-vinder ("La La Land", "Poor Things"), bekræfter sin status som modeikon. Hendes sjette BAFTA-nominering (Bedste kvindelige skuespillerinde for Yorgos Lanthimos' "Bugonia") ledsages af en stil, der allerede inspirerer forårstrends: arkitektoniske snit og dybe sorte farver. Dette look legemliggør den røde løbers udvikling mod en moden og selvsikker elegance.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
