Paul McCartneys datter åbner op om den kritik, hendes mor har stået over for.

Anaëlle G.
Den britiske designer Stella McCartney taler følelsesladet om den hårde kritik, hendes mor Linda McCartney (amerikansk fotograf, sanger og keyboardspiller) blev udsat for i det britiske rockband "Wings", grundlagt af hendes far Paul McCartney, og afslører i en Prime Video-dokumentar, hvor meget disse angreb knuste hendes mors hjerte.

Hånen sårede Linda

I "Paul McCartney: Man on the Run" beskriver Stella den chikane, hendes mor udholdt, hvor hun blev isoleret og latterliggjort for sin stemme under liveoptrædener. Linda var en talentfuld fotograf uden formel musikalsk uddannelse og spillede keyboard og sang harmonier, men kritikere kaldte hende ofte en ubuden gæst og pegede på hendes mangel på professionel teknik. "Det knuser mit hjerte," indrømmer Stella, der fornemmede sin mors smerte trods hendes tilsyneladende styrke.

En modstandsdygtighed, der inspirerede Paul

Trods de spydige bemærkninger – "Hun kan ikke synge, hun kan ikke spille" – holdt Linda ud og bragte ifølge Stella et "mod", der genoplivede Paul efter opløsningen af det britiske rockband The Beatles. Parret, der var gift fra 1969 til Lindas død i 1998, dannede Wings på et indfald, og Paul hylder stadig den "særlige lyd" i hans stemme i dag. Stella understreger, hvordan denne ihærdighed styrkede "en Paul, der gik igennem en periode med selvtillid".

Et rørende familievidnesbyrd

Dokumentaren, instrueret af den amerikanske filmskaber Morgan Neville, blander arkivoptagelser med interviews af Paul, Stella, Mary, James og Heather, samt interviews med "Wings", Sean Lennon, Mick Jagger og Chrissie Hynde. Linda nedtonede selv angrebene i 1973: "Det generer mig ikke personligt." Alligevel afslører Stella en dybere sårbarhed i denne kvinde, der accepterede alt for at følge sin mand på scenen.

Stella McCartney forvandler således denne smertefulde historie til en levende hyldest til moderlig styrke og beviser, at bag kritikken satte hendes mor Linda McCartney sit præg på rockhistorien med sit autentiske mod.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
