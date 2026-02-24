"Formen er mærkelig": Denne amerikanske skuespillerindes skulpturelle kjole er splittende

Den amerikanske skuespillerinde Chase Infiniti vakte for nylig furore ved BAFTA-uddelingen i 2026 med en skulpturel kjole, hvis form fascinerede lige så meget som den forvirrede, i en sådan grad at nogle tilskuere vurderede, at "formen er mærkelig".

En skulpturel kjole frosset fast i en hvirvelvind

Til dette års BAFTA-uddeling ankom Chase Infiniti i en skræddersyet kreation af Louis Vuitton, designet i samarbejde med stylisterne Wayman + Micah. Kjolen, i en dyb bordeauxrød farve, omsluttede hendes barm, før den åbnede sig i en overdrevet trompetnederdel, hvilket skabte en bølgende volumen, der gav indtryk af, at stoffet var frosset ned midt i dansen.

Kjolens kant, beskrevet som "fanget i bevægelse, midt i en hvirvelvind", lignede en stiv bølge eller en skulptureret krone, langt fra de sædvanlige flydende silhuetter på den røde løber. Med sine rene, næsten arkitektoniske linjer fremkaldte silhuetten både haute couture og samtidskunst.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af UpscaleHype (@upscalehype)

Et look, der har været rost ... men langt fra er universelt elsket.

I modepressen blev looket hyldet som et af de mest slående på BAFTA-uddelingens røde løber i 2026, ofte nævnt som et af aftenens mest mindeværdige. Offentlighedens reaktioner var dog mere blandede: mens mange bifaldt dristigheden og den "skulpturelle kjole"-effekt, fandt andre silhuetten foruroligende, da de mente, at snittet på underdelen "havde en mærkelig form" og i nogen grad forstyrrede kroppens harmoni.

Denne effekt af en nederdel, der er frosset fast midt i en bevægelse, udtænkt som en dynamisk illusion, har været splittende: for nogle er det en genial og kunstnerisk idé; for andre virker volumen for stiv, næsten visuelt ubehagelig. Denne polarisering er typisk for meget konceptuelle outfits, som enten fremkalder et "Jeg elsker det" eller et "Jeg forstår det ikke".

Chase Infiniti, den nye besættelse af den røde løber-mode

Selvom kjolen kan være genstand for debat, er én ting klar: Chase Infiniti har etableret sig som en af sæsonens modeåbenbaringer. Mellem sine gentagne samarbejder med Louis Vuitton og arbejdet udført af sine stylister Wayman + Micah leverer skuespillerinden konsekvent strukturerede, dristige og omhyggeligt udformede silhuetter, til det punkt, hvor hun nu hyldes som en sand "it girl" på den røde løber.

I denne sammenhæng er denne kjole, med dens linjer, som nogle anser for at være "mærkelige", en del af en bevidst strategi: at gøre hvert optræden til et mindeværdigt øjeblik, selvom det betyder at udfordre konventioner. Og på en rød løber, der ofte er fyldt med "har været der, har gjort det"-kjoler, er det netop denne risikovillighed, der adskiller den.