Som 61-årig stråler Monica Bellucci på den røde løber i en ikonisk sort kjole.

Den italienske skuespillerinde og model Monica Bellucci fortsætter med at tryllebinde publikum. Ved BAFTA-uddelingen i London i 2026 imponerede hun på den røde løber i en nu kendt sort kjole.

En bemærkelsesværdig tilbagevenden til BAFTA'erne i 2026

Den 22. februar 2026 samlede BAFTA-prisuddelingen de største navne inden for international film i London. Blandt aftenens mest omtalte optrædener var Monica Belluccis. Den italienske skuespillerinde vakte furore, da hun gik på den røde løber i en sort kjole, der mindede om et af hendes mest mindeværdige looks fra 2015.

Tro mod sin æstetik valgte hun et struktureret design, der fremhævede skuldrene med en Bardot-udskæring og en hjerteformet halsudskæring. Denne optræden markerede et stærkt comeback ved en prestigefyldt begivenhed, hvor adskillige britiske og internationale filmpersonligheder også deltog.

Den lille sorte kjole, et tidløst signatur

Fra starten af sin karriere har Monica Bellucci dyrket en genkendelig stil: rene silhuetter, luksuriøse stoffer og en forkærlighed for sort. Til BAFTA-uddelingen i 2026 valgte hun en sheathkjole fra Saint Laurent. Det tætsiddende snit med en let udsving i nederdelen tilføjede en subtil bevægelse til det overordnede look. Valget af sort, en farve hun især foretrækker til formelle lejligheder, forstærker dette billede af underspillet og sofistikeret elegance.

Det er ikke første gang, at skuespillerinden har valgt en lignende silhuet ved en større begivenhed. Tilbage i 2015 gjorde hun et slående indtryk i en sammenlignelig sort kjole, hvilket bekræftede hendes engagement i en ensartet æstetik gennem årene.

Tilbehør valgt med præcision

For at fuldende sit outfit valgte Monica Bellucci exceptionelle smykker. Hun bar især en vintage diamanthalskæde fra Cartier, der tilføjede et strejf af lethed til ensemblet. En struktureret clutch fuldendte looket uden at forringe kjolens dimensioner. Som det ofte er tilfældet, foretrak skuespillerinden omhyggeligt udvalgte accessories, der komplementerede hendes outfit. Hendes hår, der engang var dybsort, viste nu brune bånd, der indrammer hendes ansigt naturligt. Dette smukke look var i overensstemmelse med hendes stil, som er både klassisk og selvsikker.

En elegance, der overskrider årtier

Monica Bellucci blev berømt i 1990'erne og har opbygget en international karriere, der spænder over italiensk, fransk og Hollywood-film. Hun gjorde et varigt indtryk i film som "Malèna" og "Spectre". Ud over sine skuespillerroller er hendes image stadig synonymt med en vis idé om middelhavs-elegance.

I dag fortsætter hun med at sætte sit præg på den røde løber uden at gå på kompromis med sin stilistiske identitet. I en verden, hvor trends udvikler sig hurtigt, forstærker hendes valg om at forblive tro mod tidløse linjer hendes aura. Under hendes indflydelse bliver den lille sorte kjole et sandt manifest af konsistens.

Ved BAFTA-uddelingen i 2026 beviste Monica Bellucci endnu engang, at elegance ikke kender alder. Ved at genfortolke sin ikoniske sorte kjole mindede hun os om, at visse stilistiske signaturer overskrider årtier uden at miste deres effekt. Den italienske skuespillerinde bekræfter sin status som en essentiel figur på den internationale røde løber og forbliver tro mod sig selv og sin tidløse æstetik.