I guldblonder skabte Heidi Klum furore på den røde løber i Cannes

@heidiklum / Instagram

Den tysk-amerikanske model, tv-vært og skuespillerinde Heidi Klum prydede den røde løber ved Cannes Film Festival 2026 (12.-23. maj) i forbindelse med visningen af filmen "Fjord". Hun valgte et spektakulært look, der var perfekt i tråd med hendes sædvanlige flair for dramatisk mode. Hendes outfit med udsøgt guldblonder og en cremefarvet operafrakke blev hurtigt en af aftenens mest iøjnefaldende optrædener.

Et todelt sæt i guldblonder

I hjertet af Heidi Klums silhuet er et skræddersyet todelt ensemble, fremstillet udelukkende af Alençon-blonder håndbroderet med guldtråd. Det tætte, omhyggeligt bearbejdede blomstermotiv dækker hele stoffet og fanger spotlightsene med varierende intensitet afhængigt af vinklen. Den strukturerede, tætsiddende top har en hjerteformet halsudskæring, der tilføjer et romantisk touch. Havfrue-nederdelen flyder i en flydende søjle, før den svajer let ved sømmen og skaber en elegant og skulpturel silhuet.

En teatralsk operafrakke

For at forstærke det ceremonielle aspekt af fremtoningen fuldendte Heidi Klum sit ensemble med en cremefarvet taft-operak, der blev båret løst over skuldrene. Det særligt spektakulære stykke tøj udmærker sig ved sine voluminøse pufærmer og en blødt draperet ryg. Denne kontrast mellem præcisionen i den gyldne blonde og den luftige lethed i den cremefarvede taft giver outfittet en ægte filmisk kvalitet. Med hvert skridt bølger kåben og fremhæver silhuettens teatralitet.

En varm makeover

Til sit skønhedslook valgte Heidi Klum bløde, naturlige bølger, der blødgjorde de strukturerede linjer i hendes outfit. Hendes makeup omfavnede varme, solkyssede toner: en strålende bronzefarvet teint, diskret definerede øjne og læber udsmykket med gyldne nuancer. For at fuldende looket blev der båret adskillige guldhalskæder rundt om hendes hals, der perfekt komplementerede hendes silhuet.

Med denne optræden i Cannes leverede Heidi Klum en sand mesterklasse i poise, baseret på glansen af guldblonder og teatraliteten i en operafrakke. En silhuet, der var både sofistikeret og unægtelig spektakulær.

Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
