Search here...

Som 56-årig stråler Jennifer Lopez i køkkenet i en satinkjole

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez forvandlede for nylig sit køkken til et sandt modeshow til Thanksgiving, hvor hun strålede i en satinkjole med blonder, mens hun tilberedte måltidet med sin familie. Hendes Instagram-opslag blandede glamour med enkle øjeblikke, herunder mad, latter med sit ikke-binære barn Emme og julepynt.

En satinkjole i hjertet af Thanksgiving

På billederne poserer Jennifer Lopez foran en fyldt køkkenbordplade, holder en kalkun og er iført en let satinkjole med blonder og et forklæde i taljen. Kjolens glitrende stof fanger køkkenlyset og giver scenen en følelse af et fotoshoot, samtidig med at den er solidt forankret i familielivet.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo)

En varm familiemiddag

Den amerikanske sangerinde, skuespillerinde, producer og forretningskvinde var ikke alene ved denne festlige lejlighed: hendes teenagedatter, Emme, dukkede op ved hendes side. Bordpladen var dækket med traditionelle Thanksgiving-retter, herunder fyld, ris, kartoffelsalat og en række desserter, herunder tærter.

Fra ovnen til julens magi

Efter madlavningen skiftede Jennifer Lopez sit forklæde for at afsløre hele sin satinkjole, der var båret med juvelbesatte pumps. Et andet billede viser hende pynte sit juletræ i et hvidt og gyldent lys, der forstærker aftenens varme og afslappede atmosfære.

I billedteksten skrev Jennifer Lopez en simpel, men kærlig besked, hvor hun forklarede, at disse øjeblikke var blandt hendes "yndlingsting", og ønskede alle en glædelig Thanksgiving. Tro mod hvad hun ofte siger, understreger hun familien som en kilde til styrke, hvilket gør dette opslag til en blanding af mode, fest og oprigtighed.

Kort sagt beviser Jennifer Lopez endnu engang, at elegance og hverdag kan forenes perfekt. Hun lyser ikke kun den røde løber op, men også de enkle øjeblikke med familien, og kombinerer glamour, varme og autenticitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Kritiseret for sin krop åbner denne tidligere cheerleader op om presset fra sporten
Article suivant
Anya Taylor-Joy stråler i en gylden kjole på den røde løber

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy stråler i en gylden kjole på den røde løber

Den britisk-amerikanske skuespillerinde Anya Taylor-Joy, medlem af juryen ved den 22. Marrakech International Film Festival, tryllebandt for nylig...

Kritiseret for sin krop åbner denne tidligere cheerleader op om presset fra sporten

Tidligere cheerleader Claire Wolford, kendt for at være en del af de legendariske Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), udtalte...

Som 78-årig fascinerer dette "Cabaret"-ikon i en sort kjole

Den amerikanske skuespillerinde og tidligere model Marisa Berenson tryllebandt for nylig fotograferne ved den 22. Marrakech International Film...

"Jeg elsker mavemuskler!": Denne model skaber røre i Rio som 38-årig

Rosie Huntington-Whiteley har endnu engang imponeret sine fans med en række feriebilleder lagt ud på Instagram. Den tidligere...

Det tøj, hun har på, når hun spiller tennis, fascinerer internetbrugere

Isidora (@isidorapjv), en certificeret tennistræner og model, sætter Instagram i brand med sine videoer af sig selv, der...

Kim Kardashians usandsynlige strandoutfit splitter internetbrugerne

Kim Kardashian vakte for nylig røre ved at svømme i Rio de Janeiros hav om natten iført en...

© 2025 The Body Optimist