"Hvis du havde den krop, ville du gøre det samme": Jennifer Lopez svarer på kritik af sit outfit.

Jennifer Lopez har ingen intentioner om at undskylde for sin stil. Under en koncert i Las Vegas svarede hun humoristisk på kritikere, der vurderede hende til at være "for provokerende" eller "ikke klædt på til sin alder", og sagde til sit publikum: "Hvis I havde den krop, ville I gøre det samme" – en replik, der gik viralt og opsummerer hendes filosofi.

Kritiseret for sine outfits, reagerer hun på scenen

Under premieren på sit residency-projekt "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas" tog hun sig et par minutter til at tale direkte om de kommentarer, hun modtager på sociale medier: "Hvorfor klæder hun sig altid sådan?" , "Hvorfor klæder hun sig ikke efter sin alder?" .

I stedet for at retfærdiggøre sig selv, valgte J.Lo ironi og selvironik. Hun forklarede, at hun efter så mange år i branchen havde lært at ignorere onlinehad, som hun beskrev som "det sørgeligste og ondeste sted i verden", samtidig med at hun erkendte, at nogle kommentarer fik hende til at grine. Derefter kom hun med sin punchline: "Hvis du havde den krop, ville du gøre det samme," før hun vendte sig om på hælen for at gå omklædt backstage.

Jennifer Lopez reagerer på online kritik af sin påklædning: "Hvis du havde denne numse, ville du også være nøgen." 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez-opdateringer (@JLopezUpdate2) 31. december 2025

En stærk vision om alder og krop

I årevis har Jennifer Lopez kæmpet for en afslappet tilgang til aldring. I et interview med Harper's Bazaar i 2028 forklarede hun, at hun ofte gentog positive affirmationer som "Jeg er ung og tidløs" og insisterede på, at alder er "i sindet" mere end i tallet.

Jennifer Lopez siger også, at hun har lært at være mere venlig mod sig selv, efterhånden som hun er blevet ældre: at forstå sine styrker og svagheder bedre, at turde tale godt om sig selv og ikke længere lade kritik diktere, hvordan hun klæder sig eller præsenterer sig selv. Hendes sceneoutfits bliver derefter en forlængelse af denne holdning: en krop, der er accepteret, selvsikker og ikke beregnet til at blive skjult, blot fordi den har nået en vis alder.

Mellem online kritik og en model for tillid

På sociale medier er hendes sætning "Hvis du havde den krop, ville du gøre det samme" splittende. Nogle mennesker ser det som arrogance eller en implicit påbud om at have en "perfekt" krop; andre læser det som et budskab om frihed: en 56-årig kvinde, der nægter at blive sat i bås som "fornuftig og diskret" og fortsætter med at bære det, hun kan lide.

Under alle omstændigheder gør Jennifer Lopez én ting klar: hun vil ikke lade trolde eller aldersbaserede normer diktere hendes garderobe. Underteksten er klar: hendes krop, hendes valg, hendes måde at stråle på – og alle er frie til at gøre det samme med deres egen.