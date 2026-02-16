Search here...

Som 44-årig overrasker Beyoncé med en ny kort klipning

Anaëlle G.
@beyonce/Instagram

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Beyoncé har netop afsløret en hårforvandling med en kort, blond klipning til hagen. Det er hendes korteste klipning i årevis.

En overraskende optræden ... i billeder

Efter flere måneders diskrethed på sociale medier dukkede sangerinden op igen den 12. februar i en karrusel af fotos offentliggjort på Instagram, taget under Super Bowl 2026. Uden billedtekster lader billederne looket tale for sig selv: en glat og struktureret, honningblond bob, der indrammer ansigtet og øjeblikkeligt moderniserer hendes stil.

På billederne har Beyoncé først en lang chartreuse trenchcoat på, der matcher hendes taske og solbriller, derefter et mere underspillet outfit med en cremefarvet off-shoulder top gemt i olivenfarvede bukser, blød makeup med et let smoky eye-look og lyserøde læber. Ensemblet fremhæver hendes nye frisure, en krydsning mellem en klassisk bob og en fransk bob, med afrundede spidser og kontrolleret volumen.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Beyoncé (@beyonce)

En kort klipning, der markerer et vendepunkt

Denne korte bob i gyldne/karamelblonde toner med mørkere rødder står i skarp kontrast til de lange, bølgede lokker, som Beyoncé har foretrukket i de senere år, især under "Cowboy Carter"-æraen. Fans ser det allerede som et tegn på stilistisk fornyelse, endda begyndelsen på et "nyt kunstnerisk kapitel". Mange roser dets "forfriskende", "ultra-chikke" og "kraftfulde" look, da de mener, at den blonde bob perfekt fremhæver Beyoncés ansigtstræk og hendes stjernestatus. Nogle kalder det endda en "ikonisk frisure" og forudsiger, at denne korte bob vil blive en af ​​årets hotteste hårtrends, da den perfekt blander elegance og modernitet.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Beyoncé (@beyonce)

Ved at posere med et "Touchdown"-flag og parre denne frisure med et "candy apple green"-look, forvandler Beyoncé en simpel klipning til et sandt fashion statement og bekræfter endnu engang sin status som et ikon, der er i stand til at lancere en trend med blot et par billeder.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
I sengen i nattøj fejrer Nicole Kidman "Galentines dag"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I sengen i nattøj fejrer Nicole Kidman "Galentines dag"

Den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Nicole Kidman glædede for nylig sine følgere i anledning af "Galentine's Day"...

Som 70-årig skaber Sharon Stone furore med blonder og hylder usminket skønhed

Ved at dele ufiltrerede, uretoucherede billeder af sig selv i blonder hylder den amerikanske skuespillerinde og filmproducer Sharon...

Som 58-årig vender Pamela Anderson tilbage til blond hår med en "vintage føntørring"

Pamela Anderson vakte for nylig opmærksomhed ved New York Fashion Week. Den canadisk-amerikanske skuespillerinde og model, der sad...

"Jeg vil gerne slette alt": Med 40 millioner følgere advarer Madison Beer om presset fra sociale medier

Den amerikanske sangerinde, model og skuespillerinde Madison Beer er en af de mest fulgte kunstnere i sin generation....

Som 65-årig stråler denne "Dirty Dancing"-stjerne på stranden

Jennifer Grey fortsætter med at charmere med sin naturlighed og energi. Den uforglemmelige Baby Houseman fra kultfilmen Dirty...

"Jeg troede, kvinder ville hade mig": den uventede tilståelse fra en stigende stjerneskuespillerinde

Margaret Qualley har samlet projekter og etableret sig som en af de mest fremtrædende skikkelser i sin generation....

© 2025 The Body Optimist