Meryl Streeps datter, Louisa Jacobson, gør et stort indtryk ved New York Fashion Week.

Fabienne Ba.
Louisa Jacobson gjorde for nylig en slående optræden ved New York Fashion Week. Den amerikanske skuespillerinde og model, kendt for sin rolle i serien "The Gilded Age", overraskede alle ved at debutere på en catwalk i New York.

Et første, tæt overvåget modeshow

Ved præsentationen af New York-mærket Eckhaus Lattas efterår/vinter 2026/2027-kollektion gik Louisa Jacobson på catwalken for første gang. Dette var et symbolsk øjeblik for skuespillerinden, der udvidede hendes kunstneriske horisont. Eckhaus Latta, der er kendt for sine moderne silhuetter og sin "eksperimentelle" tilgang til denim og strik, er en fremtrædende spiller på New Yorks modescene. Ved at slutte sig til mærkets rollebesætning tilslutter Louisa Jacobson sig en kreativ vision, der værdsætter stærke personligheder og går langt ud over traditionelle modeller.

Til dette show bar hun et preppy-chic look: en flerfarvet stribet skjorte, en tartan miniskørt, hæle med remme og en ruskindstaske. Et ensemble, der er i overensstemmelse med den stil, hun regelmæssigt viser i sine offentlige optrædener, en blanding af opdateret klassicisme og dristige detaljer. Hendes tilstedeværelse gik ikke ubemærket hen, især da hun delte catwalken med andre kendte skikkelser inden for moderne mode. Dette indtog i catwalkens verden markerer en ny fase i en karriere, der allerede er blevet fulgt nøje, delvist på grund af hendes familiebaggrund.

En skuespillerinde, der allerede er veletableret på skærmen

Før Louisa Jacobson begyndte at ende på catwalken, opnåede hun først bred anerkendelse takket være HBO-serien "The Gilded Age". Hun spiller Marian Brook, en ung kvinde fra middelklassen, der opdager de rigide kodekser i New Yorks high society i slutningen af det 19. århundrede. Serien, der blev lanceret i 2022, gjorde det muligt for skuespillerinden at befæste sin plads i det amerikanske tv-landskab. Hendes skildring af en karakter splittet mellem uafhængighed og sociale begrænsninger blev rost for sin præcision og følsomhed.

Louisa Jacobson, der er uddannet inden for dramatisk kunst, byggede sin karriere trin for trin, langt fra blot at være en "datter af". Selvom hendes navn naturligt tiltrækker sig opmærksomhed, viser hendes arbejde på skærmen et ønske om at sætte sit præg gennem sine egne kunstneriske valg.

En fast tilstedeværelse på de forreste rækker

Længe før sin debut på modeshowet var Louisa Jacobson allerede et velkendt ansigt til modeugerne. Hun blev inviteret til shows af modehuse som Calvin Klein, Khaite, Courrèges og Jason Wu, og etablerede sig gradvist som en eftertragtet gæst på første række. Hendes stil, ofte beskrevet som preppy med et moderne twist, leger med strukturerede linjer, lagdeling og androgyne stykker tøj. Denne sartoriale konsistens bidrager til hendes image i branchen, hvor grænsen mellem skuespillerinde og modeikon i stigende grad udviskes.

Hun deltog også i en forårs-/sommerkampagne for New York-mærket Kallmeyer, hvor hun poserede i strømlinede, skræddersyede silhuetter. Dette æstetiske valg, langt fra chikke klichéer, forstærker hendes positionering inden for en intellektuel og minimalistisk mode.

Et nyt skridt på en mangesidet rejse

At være Meryl Streeps datter kommer med en vis form for eksponering. Den Oscar-vindende skuespillerinde, berømt for sin rolle som Miranda Priestly i "The Devil Wears Prada" (2006), har sat et uudsletteligt præg på den kollektive fantasi. Louisa Jacobson skaber sin egen vej uden at forsøge at kopiere sin mors arv. Mens hendes mor satte sit præg på filmkunsten med en exceptionel karriere, udforsker hun forskellige veje, fra tv til modesamarbejder. Hendes optræden på New York Fashion Week demonstrerer en personlig og tydelig interesse i dette kreative miljø.

Dette første modeshow kunne bestemt bane vejen for andre projekter inden for mode. Flere og flere skuespillerinder går på catwalken eller bliver brandambassadører og udvisker dermed linjerne mellem kunstneriske discipliner. For Louisa Jacobson synes dette udflugt at være en del af en udforskende tilgang. Hendes optræden ved New York Fashion Week bekræfter bestemt hendes status som en stigende stjerne i krydsfeltet mellem film og modedesign.

Ved at gå på catwalken for Eckhaus Latta under New York Fashion Week nåede Louisa Jacobson en symbolsk milepæl. Hun er allerede anerkendt som en lovende skuespillerinde og hævder nu sin plads i modeverdenen. Med sin prestigefyldte arv og sin personlige rejse skaber hun sin egen vej i sit eget tempo under opsyn af både branchefolk og offentligheden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
New Yorks borgmesterkone gør en bemærkelsesværdig optræden ved modeugen

