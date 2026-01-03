Hun er 29 år gammel og er allerede blevet milliardær takket være sit unikke firma.

Ifølge Forbes magazine skrev den brasilianske Luana Lopes Lara historie i en alder af blot 29 år ved at blive den yngste kvindelige milliardær, der har skabt sin egen karriere. Som medstifter af Kalshi, en lovlig online bettingplatform, repræsenterer hun en ny generation af disruptive kvindelige iværksættere.

Fra klassisk dans til MIT: en ekstraordinær rejse

Luana Lopes Lara blev født i Brasilien i en beskeden familie – en mor, der var matematiklærer, og en far, der var ingeniør – og forfulgte oprindeligt en karriere som professionel ballerina i Østrig. Hun ændrede kurs ved at tilmelde sig det prestigefyldte MIT (Massachusetts Institute of Technology, et amerikansk forskningsinstitut og universitet med speciale i videnskab og teknologi), hvor hun mødte sin fremtidige forretningspartner, Tarek Mansour. Sammen gennemførte de et praktikophold inden for handel i New York, en oplevelse, der inspirerede Kalshi: en juridisk forudsigelsesplatform til virkelige begivenheder.

Kalshi: Lovligt at satse på aktuelle begivenheder

Kalshi, der blev grundlagt i 2021, giver brugerne mulighed for at spille på virkelige begivenheder – vejr, valg, Oscar-resultater – gennem en infrastruktur reguleret af CFTC (Commodity Futures Trading Commission). På bare et par måneder oplevede platformen eksplosiv vækst: en femdobling i handelsvolumen og en værdiansættelse på 11 milliarder dollars. Luana og Tarek ejer hver 12% af virksomheden, hvilket repræsenterer en anslået formue på 1,3 milliarder dollars.

En succes uden arv eller netværk

Luana Lopes Lara havde ingen startkapital eller et privilegeret netværk. Hun kommer fra en beskeden baggrund og banede sin vej gennem merit, innovation og vision. Kalshi revolutionerer forudsigelsesmarkedernes verden ved at gøre dem tilgængelige for den brede offentlighed, hvor de engang var forbeholdt en finansiel elite. Platformens succes accelererede, især efter det amerikanske valg, som udløste en stigning i registreringer.

En generationsfigur, et symbol på en mere inkluderende tech-industri

I 2025 kom Luana på Forbes' liste over verdens rigeste personer og overgik dermed ikoniske personligheder som den amerikanske ingeniør Lucy Guo (Scale AI) og endda sangerinden Taylor Swift. Med Kalshi, 2 millioner brugere og milliarder af dollars i transaktioner bliver hun et forbillede for en hel generation af kvinder i tech-branchen. Hendes rejse – fra dansescenen til finansverdenens højder – legemliggør en ny iværksættervision, langt væk fra de traditionelle standarder for nedarvet kapitalisme.

Luana Lopes Laras karriere illustrerer på en stærk måde, at dristighed, nysgerrighed og udholdenhed kan omdefinere reglerne for succes, selv i historisk lukkede sektorer. Ved at bygge Kalshi i krydsfeltet mellem teknologi, finans og regulering gjorde Luana Lopes Lara mere end blot at skabe en milliardvirksomhed; hun banede vejen for en ny, mere tilgængelig og mere inkluderende måde at drive forretning på.