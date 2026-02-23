På stranden stråler Jessica Alba i et todelt outfit.

Solskin, kærlighed og et strejf af kunst: det er den perfekte cocktail, Jessica Alba tilbød sine fans til Valentinsdag. Den amerikanske skuespillerinde, model og iværksætter delte for nylig billeder fra sit ophold i Miami med sin partner, den amerikanske skuespiller af colombiansk og mexicansk afstamning, Danny Ramirez, hvor de blandede en romantisk atmosfære med en selvsikker stil.

Et kunstnerisk blik på sandet

Blandt billederne, der blev delt på Instagram, vakte Jessica Alba opmærksomhed med et strandoutfit med et abstrakt sort-hvidt mønster, der minder om penselstrøg. De naturlige bølger i hendes hår og enkelheden i hendes smykker tilføjede et strejf af afslappet elegance, tro mod hendes medfødte sans for stil.

Ømhed og medfølelse i hvert øjeblik

Skuespillerinden viste ikke bare sit look frem; hun gav også sine følgere et blidt glimt. På et billede, der gik viralt, ser vi den amerikanske skuespiller af colombiansk og mexicansk afstamning, Danny Ramirez, give hende et kys på kinden, mens de begge bærer matchende kasketter. På et andet holder han et skilt op, hvorpå der står månedens mest romantiske spørgsmål: "Vil du være min Valentine?"

Et diskret, men tæt par

Siden de officielt indgik deres forhold i efteråret 2025, har Jessica Alba og Danny Ramirez fremstået som et tæt sammentømret par. Deres tur til Miami er et bevis på denne vidunderlige kemi. Jessica Alba skrev et glitrende "Miami minute ❤️‍🔥" i teksten til sit opslag, hvilket perfekt indfangede stemningen på deres rejse.

Mellem personlige projekter og øjeblikke delt med sin partner stråler Jessica Alba og beviser, at blidhed kan genfødes efter modgang. Hendes smittende livsglæde og karakteristiske stil fortsætter med at fængsle hendes fans verden over.