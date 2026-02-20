"Vi bliver altid forvekslet med hinanden": Ligheden mellem de to skuespillerinder driver internetbrugerne til vanvid

Shailene Woodley og Grace Van Patten, to fremadstormende amerikanske skuespillerinder, skaber opmærksomhed for deres slående lighed, hvilket efterlader fans forvirrede. I et nyligt interview omtalte "Divergent"-stjernen selv Grace Van Patten som sin "tvilling", hvilket bekræfter, at de begge finder disse tilbagevendende forvekslinger morsomme.

En lighed, der stammer fra en tid, hvor den vedvarer.

Shailene Woodley og Grace Van Patten deler bølget brunt hår og et drilsk smil, der gør dem næsten identiske på billederne. Under promoveringen af sæson 2 af "Paradise" grinede Shailene, da en reporter spurgte: "Vi kalder hinanden 'Hey tvilling!' hver gang vi ser hinanden, fordi alle bemærker det. Vi bliver forvekslet med hinanden hele tiden ." Grace, stjernen i serien "Tell Me Lies", havde allerede joket med det i podcasten " Call Her Daddy " og indrømmet, at hun ofte blev forvekslet med Shailene i sine tidlige dage.

Fans går amok på de sociale medier

Internettet eksploderede med reaktioner: "Da jeg så Grace første gang, troede jeg, det var Shailene," skrev en bruger, mens en anden foreslog: "De burde spille søstre!" Kommentarer oversvømmede videoklippene fra interviewet med sætninger som "De er så ens, det er vildt" eller "Grace er Shailene for 10 år siden." Denne lighed morede lige så meget, som den fascinerede, og øgede synligheden af begge skuespillerinder.

No me digan que no hay un parecido entre Grace van patten y shailene woodley SON IGUEALES pic.twitter.com/L3MS7EpBuH — selee❤️‍🔥VI A TAYLOR (@guiltysirn13) 28. januar 2026

Parallelle og lovende karrierer

Shailene Woodley, et ikon fra 2010'erne takket være "Divergent" og "The Fault in Our Stars", forbereder sit comeback i "Paradise". Grace Van Patten er i mellemtiden et hit i "Tell Me Lies", en serie der blev aflyst efter tre sæsoner, men som efterlod et varigt indtryk. Ud over deres fysiske ligheder deler de to skuespillerinder også en intens skuespilstil, der foretrækker sårbarhed frem for sofistikering.

Shailene Woodley har etableret sig som ansigtet udadtil for en generation ved at portrættere heltinder, der er både robuste og dybt menneskelige, langt fra traditionelle Hollywood-arketyper. Grace Van Patten følger på sin side denne tradition, samtidig med at hun opdaterer den. Deres respektive succeser vidner om en offentlig appetit på ansigter, der virker velkendte og derfor dybt troværdige.

Kort sagt, ligheden mellem Shailene Woodley og Grace Van Patten overskrider generationer af skuespillerinder og skaber et uventet viralt fænomen. Beviset på, at et enkelt blik nogle gange kan forbinde to talenter og sætte internettet i brand!