Som en "kropspositiv" influencer taler hun om sit "kontroversielle" forhold til bevægelsen.

Gabriella Lascano, en mangeårig ledende figur i kropspositivitetsbevægelsen, overraskede sit lokalsamfund ved at distancere sig fra den. I en opinionsvideo reflekterer hun over en rejse præget af empowerment, tvivl og kontroverser.

Fra myndiggørelse til spørgsmålstegn

Gabriella Lascano, der følges af over 600.000 mennesker på Instagram og TikTok, har siden 2010 etableret sig som en stærk stemme for kvinder i plus-size. Mode, skønhed, selvtillid: hendes indhold hylder kroppen med stolthed. Hun har samarbejdet med brands og inspireret tusindvis af kvinder til at genvinde deres image.

Alligevel forklarer hun, at hun med sin tungeste vægt – omkring 181 kilo – følte sig "fysisk begrænset". Det blev svært at gå med hæle, og visse flysæder og attraktioner var utilgængelige for hende. Gradvist satte en følelse af ubehag sig ind. Hun fortæller, at hun følte, at hun holdt sig til en stadig mere radikal diskurs, hvor visse ord som "fedme" eller "bevidst vægttab" blev afvist direkte. Hendes oprindelige intention var selvkærlighed, men hun siger, at hun begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den: burde accept udelukke enhver refleksion over sundhed?

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gabriella Lascano (@gabriellalascano)

Vendepunktet og videoen der splittede folk

I december 2022 fungerede dødsfaldene af to fremtrædende personer i bevægelsen – Jamie Lopez, der bukkede under for hjertekomplikationer, og Brittany Sauer, der havde udtrykt beklagelse over sine spisevaner – som et vækkeur. Gabriella indrømmer, at hun indså, at hun måske havde ignoreret nogle advarselstegn.

I 2023 postede hun en video, der gik viralt. I den hævdede hun, at sundhed er en håndgribelig realitet: hjertesygdomme, diabetes og organsvigt eksisterer, og at bekymre sig om dem er efter hendes mening ikke en handling af fedmefobi. Disse bemærkninger udløste en massiv modreaktion. Hun blev beskyldt for at forråde bevægelsen og blev kritiseret og udstødt af en del af samfundet, der havde støttet hende.

At slippe etiketten, ikke selvkærlighed

Siden da har Gabriella Lascano distanceret sig fra kropspositivitetsbevægelsen. Hun fortsætter med at skabe livsstilsindhold, men uden officielt at tilslutte sig den. For hende er det muligt at elske sig selv dybt, samtidig med at man anerkender, at visse medicinske risici eksisterer. Hendes historie fremhæver en kløft: mellem empowerment og frygten for at benægte sundhed – selvom det er vigtigt at introducere en grundlæggende nuance.

Sundhed og vægt: pas på genveje

At være overvægtig betyder ikke nødvendigvis at være usund. At være tynd garanterer ikke et godt helbred. Den medicinske virkelighed er uendeligt mere kompleks end den synlige silhuet. Man kan leve i en stor krop og have fremragende blodprøver, stabilt blodtryk og regelmæssig fysisk aktivitet. Omvendt kan man være tynd og lide af usynlige hjerte-, stofskifte- eller psykiske lidelser. Alligevel overvåger samfundet overvægtige menneskers helbred tættere end tynde menneskers.

Så snart en kvinde er overvægtig, bliver hendes helbred et offentligt anliggende. Folk bekymrer sig om hende. De projicerer risici over på hende. De laver antagelser. Når en tynd kvinde tilegner sig såkaldte skadelige vaner, er den kollektive bekymring langt mere diskret. Denne asymmetri afslører en bias: automatisk at forbinde vægt med dårligt helbred er en form for fedmefobi.

Der er mange grunde til, at nogen kan tage på i vægt: hormonelle faktorer, genetik, medicinske behandlinger, spiseforstyrrelser, socioøkonomiske forhold og kronisk stress. At reducere en krop til en sundhedsindikator er videnskabeligt unøjagtigt og uretfærdigt over for menneskeheden.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gabriella Lascano (@gabriellalascano)

En debat, der fortjener nuancering

Gabriella Lascanos historie bør ikke bruges til at validere ideen om, at "at være fed = at være syg", men snarere til at åbne op for et mere modent rum for diskussion. Ja, sundhed skal forblive en prioritet, uanset din vægt. Nej, det bør ikke blive et våben, der får dig til at føle dig skyldig eller stigmatisere dig. Du har ret til at elske din krop, som den er i dag. Du har også ret til at ville passe på den anderledes i morgen. Disse to ønsker udelukker ikke hinanden.

I sidste ende minder Gabriella Lascanos historie os om, at sociale bevægelser udvikler sig, og at individuelle oplevelser er forskellige. Selvaccept udelukker ikke sundhedsbevidsthed, men sundhed bør aldrig bruges til at bedømme en krop. Uanset om den er tynd, fed, muskuløs osv., fortjener din krop respekt. Det væsentlige er ikke at tilpasse sig en etiket, men at dyrke et klart, venligt og frit forhold til dig selv.