Vil Chloe Kim, den amerikanske snowboardstjerne, deltage i OL i Italien?

Chloe Kim, amerikansk snowboard-halfpipe-ikon, to gange olympisk mester og stjerne på sociale medier med over en million følgere på Instagram, står over for alvorlig usikkerhed omkring vinter-OL 2026 i Milano-Cortina på grund af en skulderforvredet, som hun pådrog sig under træning.

En snowboardstjerne med flere rekorder

Som 25-årig har Chloe Kim domineret kvindernes halfpipe i et årti: guldmedaljer ved PyeongChang 2018 og Beijing 2022, otte X Games-guldmedaljer, der tangerer Shaun Whites rekord, og en verdensmester i 2025. Hun kvalificerede Team USA til Milan-Cortina i maj 2025 ved at toppe verdensranglisten med den historiske ambition om en three-peat (tre guldmedaljer i træk). Med en stor følgerskare på sociale medier blander hendes opslag atletiske bedrifter, humor og hverdagsliv, hvilket giver hende 1 million følgere på Instagram og massivt engagement.

Chokerende skade i Schweiz

Den 8. januar 2026, under en træningssession i Laax, Schweiz, faldt Kim tungt med ansigtet først mod væggen i halfpipen og forvred sin skulder – en hændelse, som mesteren selv beskrev som "den dummeste". En video lagt ud på Instagram viser faldet og hendes smertefulde grimasser, mens et bekymret publikum ser: "Jeg har været her i et par dage. Jeg er i øjeblikket i Schweiz, og på kun min anden træningsdag havde jeg det dummeste fald..." Trods alt forbliver hun optimistisk og bemærker god mobilitet og lidt smerte, men frygter tilbagevendende forvredninger.

Status for OL usikker

En MR-scanning forventes snart at afklare alvoren af ​​hendes skader, men da der ikke er nogen umiddelbar offentlig opdatering før den 9. januar 2026, er hendes deltagelse i halfpipe-løbene (6.-7. februar) fortsat usikker med risiko for en længerevarende forsinkelse. OL i Milano-Cortina begynder den 6. februar, hvilket giver en stram tidsramme for restitution. Kim føler, at hun er i topform til snowboarding og klar til at vende tilbage, når hun er blevet godkendt.

Denne skade truer en hidtil uset bedrift: at blive den første til at vinde tre guldmedaljer i træk i kvindernes halfpipe. Trods et tilbageslag i december 2025 på grund af endnu en uspecificeret skade, udviser Kim modstandsdygtighed, støttet af en massiv fanbase på sociale medier, hvor hun deler sine rå følelser. Hendes rejse er inspirerende og forvandler hvert tilbageslag til et potentielt comeback.