"Det, vi elsker, kommer fra sort kultur": Denne skuespillerinde genopliver debatten om kulturel indflydelse

Léa Michel
Ved NAACP Image Awards* holdt den amerikanske skuespillerinde, producer og aktivist Sophia Bush en stærk tale om vigtigheden af hvid alliance, hvor hun opfordrede sine ligemænd til aktivt at støtte den sorte kultur, de entusiastisk forbruger. Hendes tale satte gang i de sociale medier og genoplivede diskussioner om kulturel anerkendelse.

*NAACP Image Awards er amerikanske priser, der anerkender værker inden for film, tv, musik og litteratur. Siden 1967 har de årligt hædret de mest fremragende produktioner og kunstnere fra det afroamerikanske samfund inden for disse forskellige områder.

Et stærkt budskab ved NAACP Image Awards

Sophia Bush, der var til stede sammen med sin veninde og forretningspartner Nia Batts, talte åbenhjertigt til Refinery29 : "Alt, hvad vi elsker ved Amerika, kommer fra sort kultur ... Hvide mennesker er nødt til at stå op for sorte mennesker, på samme måde som de står op for sort kultur." Hun fremsatte en indtrængende bøn: "I betragtning af, hvem der har magten, og hvad der sker med sorte og racediskriminerede samfund i vores land, er vi nødt til at tage sagen i egen hånd."

En tale, der afviser "passiv underholdning". Sophia Bush tøver ikke med at sætte sin tale i kontekst med den nuværende situation i landet og understreger, at øjeblikket er afgørende for aktiv solidaritet. Hendes tale ved NAACP Image Awards, der hylder farvede menneskers præstationer, får en særlig genklang i dette anspændte klima.

Entusiastiske reaktioner på internettet

Sophias virale besked udløste en bølge af online applaus. Internetbrugere roste hendes åbenhed og konkrete engagement og så hende som et eksempel på ægte alliance, der rækker ud over blot retorik.

Med sin kraftfulde udtalelse , "Det vi elsker kommer fra sort kultur", tvinger Sophia Bush os til at konfrontere en åbenlys, men ofte ignoreret kulturel sandhed. Hendes opfordring til en konkret, snarere end en forbrugeristisk, alliance genopliver debatten om de privilegeredes ansvar. Det er et kraftfuldt budskab, der minder os om, at det at fejre en kultur også betyder at forsvare den.

I Paris splitter Diane Krugers "mærkværdige" kjole internetbrugere

