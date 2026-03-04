I en dristig kjole fanger denne ungarske models figur øjnene

Barbara Palvin Sprouse og hendes mand Dylan Sprouse lyste op ved den store middag på Louvre i Paris i slutningen af februar 2026. Den ungarske model strålede i en skulpturel hvid kjole og fangede alles øjne med sin elegance.

En hvid kjole med dramatiske linjer

Barbara bar en hvid kjole med en kant udsmykket med flagrende frynser, der dansede med hver bevægelse. Silhuetten, struktureret ved barmen og flagrende forneden, fremhævede hendes talje og tilføjede en teatralsk dimension, der passede perfekt til Louvres prestigefyldte omgivelser under pyramiden.

Dylan Sprouse er det perfekte supplement

Ved siden af hende bar Dylan Sprouse en sort smoking med tekstur og fine, glitrende nålestriber, skræddersyede bukser og en tætsiddende jakke. Denne monokromatiske duo – uberørt hvid for hende, sofistikeret sort for ham – skabte en upåklagelig visuel balance. Som sædvanlig udmærker Barbara og Dylan sig ved sociale begivenheder i kunsten at koordinere ubesværet.

Fans i ærefrygt: "Det er storslået!"

De sociale medier brød ud i ros: "Meget elegant", "Det er storslået." Følgere elsker dette ikoniske par og roser Barbaras evne til at kombinere sensualitet og couture-chic, mens Dylan tilføjer et strejf af medvirken.

Iført denne hvide kjole under Louvre-pyramiden tryllebandt Barbara Palvin Sprouse endnu engang hende, idet hun viste sin fantastiske figur frem side om side med Dylan. Fans, enstemmige i deres beundring, fejrede en elegance, der blandede dristighed og romantik – et uforglemmeligt parisisk øjeblik.

Som 50-årig bekræfter Charlize Theron sin stilistiske frihed.

