"Meget elegant": Deva Cassel gør et slående indtryk

Den fransk-italienske model og skuespillerinde Deva Cassel, datter af Monica Bellucci og Vincent Cassel, lyste op på forreste række ved Diors efterår/vinter 2026-2027-show under Paris Fashion Week. Hendes outfit fangede opmærksomheden og bekræftede hendes status som brandets nye muse.

En loyal følger af det opdaterede New Look

I Tuilerierne tog Deva Cassel plads for at bifalde kollektionen designet af Jonathan Anderson. Loyal over for Dior legemliggjorde hun en ultramoderne version af det New Look, der var så kært for Monsieur Dior, og blandede arv og moderne stil med ubesværet elegance.

Chic og arkitektonisk kontortøj

Hun bar en blåstribet skjorte kombineret med en nederdel med bælte, der mindede om Diors ikoniske strukturerede arkitektur. Denne "kontor-chic" silhuet, udtænkt som en gentænkt uniform, stod i strålende kontrast til de friere looks på catwalken. Et selvsikkert look, både professionelt og moderigtigt.

Den enstemmige reaktion: "Meget elegant"

På sociale medier og i pressen strømmede komplimenter ind: "Meget elegant", "En total showstopper", "Perfekt Dior-ambassadør." Fans roste hendes evne til at bære Dior-DNA'et med sjælden lethed, samtidig med at hun blandede det med hendes moderne personlighed.

Deva, modeugens første aktiv

Med en afslappet placering på forreste række demonstrerede Deva Cassel, at hun udmærker sig lige så meget på catwalken som som tilskuer. Som blot 21-årig navigerer hun med selvtillid mellem modeshows og VIP-invitationer og beviser dermed, at hendes naturlige karisma gør hende til en stamgæst ved højdepunkterne på Paris Fashion Week.

Med dette slående optræden hos Dior leverer Deva Cassel et fejlfrit og stilfuldt look, der blander tradition og modernitet. "Meget elegant" i sit signatur-kontortøj bekræfter hun sin status som et nyt fransk ikon og oplyser Paris med et lys, der er lige så tidløst som det New Look, hun bærer så godt.