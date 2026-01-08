"Det er kroppen af en sund kvinde": hun svarer på kritik af sin fysik

Lara Raj, medlem af K-pop-gruppen KATSEYE, brød for nylig sin tavshed over for en bølge af giftige kommentarer om sit udseende. I en besked offentliggjort i starten af ​​januar 2026 på Weverse (et socialt netværk, hvor kunstnere kan kommunikere med deres fans), fordømte den unge kunstner den bodyshaming, hun har været udsat for siden starten af ​​turnéen.

En turné under kritikerbeskydning

Midt i rampelyset og den intense koreografi opdagede Lara en mørk side af berømmelsen. "Jeg så så mange ulækre samtaler om min krop under turnéen," skrev hun åbenhjertigt. Nogle fans, der var besatte af ultratynde skønhedsstandarder, kunne ikke udstå hendes krop. Fornærmelserne spredte sig, og hendes mave eller kurver blev kaldt "foruroligende" under optrædener.

Lara Raj slår tilbage

Med en blanding af sarkasme og bestemthed slår Lara Raj igen: "Nogle mennesker er så rædselsslagne for en sund kvindekrop, at det er hylende morsomt ... tag dig sammen." Hun omfavner fuldt ud sin fysik, samtidig med at hun minder alle om, at en sund krop kan antage mange former: at være tynd eller muskuløs er ikke nødvendigvis det samme som at være sund, ligesom en mere kurvet krop ikke er det modsatte. Langt fra at skjule sig forvandler hun angrebet til en erklæring om selvkærlighed: "Jeg elsker min krop, og det vil jeg altid gøre. Du bør også elske din, uanset hvordan den ser ud!" For ja, ingen krop fortjener at blive dømt.

En debat, der rækker ud over sociale medier

Hendes tale udløste heftige diskussioner på Reddit og TikTok. Mens mange roste hendes mod i lyset af musikindustriens giftige standarder, fortsatte andre med at hykle: de roste en "normal krop", mens de zoomede ind på hendes mave. Lara trodsede disse forældede østlige standarder og mindede alle om, at det at danse i timevis ikke udelukker at have en mave eller kurver.

Ved at nægte at bøje sig for presset, redefinerer Lara Raj skønhed i branchen. Hendes budskab giver genlyd som en opfordring til tolerance: en krop i bevægelse fortjener beundring, ikke fordømmelse. Som blot 20-årig pålægger hun allerede sin vision og beviser, at sand styrke måles i selvtillid, ikke i centimeter om taljen.