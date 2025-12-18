Search here...

Mikro-trenchcoat, farverige strømpebukser: Madonna genopfinder et ikonisk look

Fabienne Ba.
@madonna/Instagram

Tyve år efter den ikoniske "Hung Up"-video genoplivede Madonna sin flamboyante aerobic-æstetik ved åbningen af sin søn Roccos udstilling i London. Iført lilla strømpebukser, magenta handsker og en blåviolet mikro-trenchcoat fusionerede popdronningen nostalgi og avantgarde med elegance.

En levende hyldest til "Confessions"-æraen

Den 16. december valgte Madonna lilla strømpebukser i Soho-kvarteret (London), en direkte påmindelse om den lyserød-lilla bodysuit og det pailletbesatte bælte fra musikvideoen fra 2005. Matchende handsker og overdimensionerede briller fuldendte hyldesten til denne "aerobiske silhuet", der markerede hendes triumferende tilbagevenden til MTV, et symbol på ustoppelig popenergi.

Saint Laurents signatur-mikrotrench

Højdepunktet på looket: en sort mini-bikerjakke i læder, en reference til den ikoniske jakke fra musikvideoen, genfortolket af Anthony Vaccarello til Saint Laurent Spring/Summer. Husets 5 to 7 leopardprint-taske tilføjede et moderne "katteagtigt" twist, der beviste, at Madonna mestrer retro-futurisme som ingen anden.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Madonna (@madonna)

En antydning af et forestående comeback

Denne optræden falder sammen med annonceringen af en opfølger til "Confessions on a Dance Floor", Madonnas tiende studiealbum, som inkluderer sangen "Hung Up". Ud over garderoben bekræfter den de 80'er-2000'er-billeder, der gjorde hende til en legende, og forvandler en familieudstilling til et tidløst fashion statement.

Kort sagt demonstrerer Madonna endnu engang, at stil er tidløs og overskrider nostalgi. Ved at genbesøge æstetikken i "Hung Up" med moderne præcision beviser hun, at hendes ikoniske looks ikke blot er arkiver, men levende, åndedrætende materialer, der konstant genopfindes. For Madonna er genopfindelse en kontinuerlig disciplin – og en mestret kunst.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Som 47-årig fremstår denne skuespillerinde friere end nogensinde.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 47-årig fremstår denne skuespillerinde friere end nogensinde.

Laetitia Casta, et fransk modeikon og en åbenhjertig mediefigur, optræder i ELLE-magasinet i en fotoserie, hvor lingeri og...

Som 58-årig stråler Julia Roberts uden makeup

Julia Roberts beviser endnu engang, at skønhed ikke defineres af kunstgreb eller alder. Den Oscar-vindende skuespillerinde fra "Pretty...

"Min stemme har ændret sig": Selena Gomez' modige tilståelse om sine helbredsproblemer

I flere år har Selena Gomez åbent delt sit livs op- og nedture, hvad enten det drejer sig...

"Det er umuligt!": Denne sanger laver en mærkbar "modefejl"

Den amerikanske countrysangerinde og sangskriver Lauren Alaina har endnu engang bevist, at hun kan grine af sig selv....

Som 62-årig håner denne skuespillerinde kritikken med sit selvsikre blik.

Den franske skuespillerinde Philippine Leroy-Beaulieu nægter at indordne sig, og hun beviste det for nylig endnu engang med...

"Jeg vil ikke længere kysse kvinder": George Clooneys intime løfte til sin kone chokerer

George Clooney afslørede for nylig, at han er ved at vende siden om i sine roller som hjerteknuser....

© 2025 The Body Optimist